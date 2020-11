Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020: Vẻ đẹp trí tuệ lên ngôi

Tốp 35 thí sinh bước vào đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 với chủ đề “Thập kỷ hương sắc” diễn ra lúc 20 giờ tối nay (20-11) tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM và được trực tiếp trên kênh VTV3 và nhiều đài địa phương.

35 người đẹp ai đăng quang vẫn là ẩn số khó đoán nhưng vẻ đẹp của lòng nhân ái và trí tuệ sẽ lên ngôi.

Nhan sắc trí tuệ “mười phân vẹn mười”

Chung kết năm nay có nhiều thí sinh nổi trội, họ giỏi ngoại ngữ và đã thuyết trình cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp.

Trong số 35 thí sinh có ba du học sinh gồm: Hoàng Bảo Trâm, số báo danh (SBD) 088, du học sinh tại Trường Green River College (Mỹ). Bảo Trâm đã tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành quản trị marketing và phân tích dữ liệu tại ĐH Drexel, Mỹ khi chưa tròn 21 tuổi. Hiện tại, cô là chuyên viên truyền thông tại ĐH Fulbright Việt Nam.

Phù Bảo Nghi, SBD 069, xuất sắc đậu vào ba trường ĐH danh tiếng ở Mỹ gồm Hult International Business School, University of New Hampshire và University of Massachusetts Boston. Do dịch COVID-19, Bảo Nghi đã đăng ký học chương trình cử nhân Anh quốc tại ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM.

Nguyễn Huỳnh Diệu Linh, SBD 408, khi mới 15 tuổi, Diệu Linh đã quyết định đi du học Anh quốc chuyên ngành về tài chính và kinh doanh tại Trường Mander Portman Woodward London College (một trong những trường nổi tiếng và uy tín nhất tại Anh cho học sinh phổ thông). Diệu Linh hiện là sinh viên năm hai ĐH RMIT.

Ở phần thi Người đẹp tài năng, có hai thí sinh Phạm Ngọc Phương Anh, SBD 045 thuyết trình song ngữ Pháp, Việt. Hoàng Bảo Trâm, SBD 088, thuyết trình Anh, Việt. Cả hai đã vào tốp 5 Người đẹp tài năng.

Trước khi bước vào chung kết, tốp 35 thí sinh đã trải qua năm vòng thi phụ và đã chọn ra tốp 5: Người đẹp thể thao, Người đẹp thời trang, Người đẹp du lịch, Người đẹp tài năng và Người đẹp biển.

Đặc biệt, cuộc thi năm nay diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và bão lũ miền Trung cho nên ban tổ chức cuộc thi đặc cách cho thí sinh nào đoạt giải Người đẹp nhân ái vào tốp 5 vòng thi ứng xử.



Ba gương mặt được dự đoán vào tốp 5 chung kết Hoa hậu Việt Nam. Trong ảnh từ trái sang: Đỗ Thị Hà, Nguyễn Lê Ngọc Thảo và Huỳnh Nguyễn Mai Phương. Ảnh: SEN VÀNG

Hoa hậu đăng quang mặc áo dài trắng

Trải qua 32 năm chung kết thì riêng đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam năm nay có hai sự thay đổi đặc biệt, đó là các thí sinh sẽ mặc áo dài trắng thay vì mặc dạ hội như trước đây. Sự kiện thảm đỏ thay thế thành thảm hồng.

Đặc biệt đêm chung kết năm nay trùng ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11) nên nhằm tri ân thầy cô, một tiết mục ý nghĩa ca ngợi tình thầy trò cũng sẽ được dàn dựng với sự xuất hiện đặc biệt của các em nhỏ khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn và những nhân vật truyền cảm hứng trong các dự án Người đẹp nhân ái.

Trong tốp 35 thí sinh đang dẫn lợi thế và có tiềm năng cho vương miện là Đỗ Thị Hà, SBD 245, giành hai giải phụ Người đẹp biển và Người đẹp thời trang. Nguyễn Lê Ngọc Thảo, SBD 068, giành hai giải phụ Người đẹp biển và Người đẹp thể thao. Huỳnh Nguyễn Mai Phương, SBD 093, giành hai giải phụ Người đẹp du lịch và Người đẹp tài năng.

Đêm chung kết có bảy giám khảo gồm: Nhà sử học Dương Trung Quốc, nhà thơ Trần Hữu Việt, bác sĩ nhân trắc học Hoàng Tử Hùng, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, Hoa hậu Hà Kiều Anh, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Á hậu Thụy Vân. Giải thưởng cho tân hoa hậu gồm vương miện và 500 triệu đồng. Á hậu 1: 300 triệu đồng và á hậu 2: 250 triệu đồng. Danh hiệu dành cho năm phần thi phụ là 50 triệu đồng. Riêng giải Người đẹp nhân ái là 100 triệu đồng.