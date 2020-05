Camila Cabello phát ngôn gây tranh cãi tại lễ trao giải

Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, lễ trao giải Kids Choice Award được tổ chức trực tuyến qua kênh Nickelodeon.

Bên cạnh người dẫn chương trình Victoria Justice, dàn sao nổi tiếng bao gồm: Kristen Bell, Ariana Grande, Chris Evans and Dwayne (The Rock) Johnson và cặp đôi Camila Cabello và Shawn Mendes đã giao lưu với khán giả.

Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý đã dồn vào cặp đôi Señorita vì phát ngôn đầy nhạy cảm của Camila dù đang phát trực tiếp cho khán giả nhỏ tuổi.

Cụ thể, nữ ca sĩ đã bày tỏ sự biết ơn khi giành được giải thưởng Favorite music collaboration cho siêu hit Señorita.

Lễ trao giải hàng năm dành cho trẻ em. Ảnh: Nickelodeon



Camila Cabello hưởng ứng câu nói của bạn trai bằng câu đùa được cho là gây tranh cãi: "Chúng tôi sẽ làm slime tự nhiên ở nhà" bởi vì slime là một chất lỏng nhầy nên khá dễ dàng liên tưởng đến việc giọng ca My oh my đang ẩn dụ đến một thứ khác nhạy cảm của đàn ông.

Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự giận dữ khi Camila có thể phát ngôn một cách thiếu ý tứ như vậy trong khi đang live stream cho nhiều khán giả, đặc biệt là trẻ nhỏ xem.



Camila Cabello phát ngôn gây tranh cãi khi đang live stream.

Shawn Mendes sau đó cũng giành giải Favorite male artist trước nhiều đối thủ đáng gờm như Ed Sheeran, Justin Bieber, Lil Nas X. Điều này chứng tỏ cặp đôi Shamila không những được người lớn yêu thích mà đối tượng khán giả là trẻ em cũng ủng hộ.

Kids Choice Awards là lễ trao giải thường niên do kênh truyền hình Nickelodeon tổ chức nhằm tôn vinh các ca sĩ, diễn viên, chương trình truyền hình, bộ phim điện ảnh xuất sắc nhất trong năm do cho các khán giả tuổi teen bình chọn.