Năm 2017, vượt qua nhiều đối thủ xuất sắc, Ngọc Trâm đại diện Việt Nam đăng quang Hoa hậu Văn hóa Thế giới tại Philippines (Mr and Miss Culture World 2017). Ngoài đăng quang ở giải cao nhất, Trần Ngọc Trâm còn giành được bốn giải phụ khác: Người đẹp hình thể (Best in Sport Wear), Người đẹp thân thiện (Miss Friendship), Người đẹp ảnh (Miss Photogenic) và Người đẹp có trang phục dân tộc đẹp nhất (Best National Costume).