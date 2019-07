Mai Phương Thúy chia sẻ rằng tôi không phải hoa hậu giàu nhất Việt Nam, tôi biết có rất nhiều hoa hậu khác giàu hơn tôi, chẳng qua họ kín tiếng. Tôi có ước mơ tương lai trở thành nhà tài phiệt, sở hữu các công ty, nhà máy, ngân hàng lớn. Nhưng đó chỉ là ước mơ thôi, bây giờ tôi đã đi xa mục tiêu đó một vạn dặm nên không thể gọi là giàu được.





Sau 13 năm làm hoa hậu, cái tôi sợ nhất đã xảy ra rồi, nên là tôi không còn sợ nữa. Bây giờ tôi không nhớ điều đó vì đã buông bỏ nhiều. Để có được ngày hôm nay, tôi đã từng sợ nhiều thứ, nhưng giờ đã hết rồi. Tôi không thích nổi tiếng, từ nhỏ đã không thích vì sợ bị mất tự do. Tôi sợ mất tự do nhất trên đời này, nhưng thành hoa hậu rồi thì tư tưởng của tôi thay đổi. Bây giờ, tôi tự do trong tư tưởng của mình, hạnh phúc trong khuôn khổ.





Đầu năm 2019, Mai Phương Thúy bắt đầu xuất hiện trở lại, tham gia gameshow, trả lời phóng vấn. Nhưng Mai Phương Thúy ngày nào giờ đây đã khác trước rất nhiều, được mệnh danh là đại gia ít ai biết nhất trong giới giải trí, sở hữu siêu xe rồi căn hộ sang trọng, thậm chí còn là nhà đầu tư tài chính đáng nể.

Trong 3, 4 năm ở ẩn, người đẹp Hà Nội đã tìm thấy công việc ưa thích khiến mình vui đó là đầu tư chứng khoán và kinh doanh. Cô tự nhận, đây là nghề chính giúp mình kiếm nhiều tiền. Trong bài phỏng vấn với báo chí, Mai Phương Thúy tâm sự rằng nghề này mang tính rủi ro cao, làm sai sẽ phá sản, ít có cơ hội làm lại.









Ở tuổi 30, Mai Phương Thúy vẫn cô đơn. Dù từng dính vào nhiều tin đồn hẹn hò song người đẹp chưa từng lên tiếng chính thức về nửa kia của mình. Cô thừa nhận mình vẫn còn rất nhiều điều để làm chưa vội kết hôn và mong muốn có thể trở thành tỷ phú ở tuổi 40. So với thời còn làm hoa hậu, cô cảm thấy vui vẻ và tự do hơn rất nhiều. Tuy nhiên, đôi lúc Mai Phương Thúy cũng có suy nghĩ muốn từ bỏ cuộc sống nhung lụa mà mình đang có, bởi nó khiến cô ngột ngạt, thui chột sự sáng tạo và năng động của mình.