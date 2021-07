Chiếm trọn spotlight trong tập tuần này là sự xuất hiện của ca sĩ Quang Hà trên sân khấu khi tái hiện lại bài hit Ngỡ với bản remix bắt tai và sôi động.

Sau màn trình diễn, MC Thanh Duy nhìn chăm chăm vào tay của đàn anh và lên tiếng: “Mọi người ơi, mọi người phải nhớ trên tay anh Hà có hai hột xoàn chiếu ơi là chiếu nha. Phải nhớ chi tiết đó biết đâu lát Duy hỏi đó”.

Câu nói vừa hài hước lại chân thật của nam MC khiến ca sĩ Quang Hà bật cười và vội thu tay về giấu sau lưng.



Ca sĩ Quang Hà tái hiện lại bản hit Ngỡ tại "Bộ 3 siêu đẳng". Ảnh: BEE

Mang ca khúc Ngỡ tới sân khấu của Bộ 3 siêu đẳng, Quang Hà tiết lộ: “Ngỡ là bài hát được Khắc Việt viết tại chính nhà Quang Hà và nó là món quà sinh nhật Việt tặng cho anh Quang Cường. Lúc đó Khắc Việt mới vào showbiz, vẫn còn rất nghèo không có tiền mua quà sinh nhật nên mới tặng bài hát làm quà".

Theo như Quang Hà chia sẻ, anh không thể nhớ lần đầu tiên mình bước lên sân khấu là năm nào vì anh đã tham gia nghệ thuật từ rất nhỏ. Đến năm 2000, nam ca sĩ chính thức bước chân vào con đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.

“Sỡ dĩ năm đó Hà đánh dấu bước ngoặt làm nghệ thuật chuyên nghiệp của Hà vì được tham gia rất nhiều chương trình lớn như Sứ giả Hữu Nghị. Chương trình đó có Triệu Vy ở Trung Quốc sang, TP.HCM thì có anh Đan Trường, ở Hà Nội thì có Quang Hà”.

Nam ca sĩ cho biết, trong quãng thời gian hoạt động nghệ thuật anh cũng đã kết hợp với rất nhiều nữ ca sĩ và mỗi người đều để lại cho anh một ấn tượng riêng như: Hiền Thục, Quách An An, Vy Oanh, Diễm My 9x… Nhưng người đẹp để lại ấn tượng nhất cho nam ca sĩ phải kể đến Kiwi Ngô Mai Trang.



Ca sĩ Quang Hà chia sẻ về những điều thầm kín trong sự nghiệp mình. Ảnh: BEE

Nói về những nốt trầm trong sự nghiệp của mình, giọng ca Ngỡ cho biết bất kì người nghệ sĩ nào cũng sẽ có những quãng thời gian khó khăn riêng.

Với Quang Hà, những lúc sự nghiệp thăng hoa anh sẽ tận dụng thời gian để thực hiện nhiều dự án, còn lúc khó khăn ập tới thì sẽ đó xem như là thử thách buộc mình phải vượt qua.

Quang Hà nói thêm: “Chuyện buồn nhất trong sự nghiệp của Quang Hà là năm 2009 liveshow của Hà bị cháy. Hà nhớ liveshow mang tên Không thể thay thế 7 giờ tối sẽ biểu diễn thì 5 giờ sáng Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô bị cháy hoàn toàn”.



MC Thanh Duy và Sam. Ảnh: BEE

Theo thông tin báo chí đưa lúc bấy giờ, khi biết tin Quang Hà đã phải nhập viện để truyền nước vì quá sốc và tổn thất do sự việc gây ra lên đến tám tỉ đồng.

Chia sẻ về dự định năm 2021, Quang Hà cho biết anh sẽ tổ chức liveshow âm nhạc kỉ niệm 21 năm ca hát. “Quang Hà hi vọng khi hết dịch sẽ thực hiện được liveshow mang tên Hà show và sẽ được tổ chức ở Hà Nội”- nam ca sĩ nói thêm.

Cùng đón xem tập 11 chương trình Bộ 3 siêu đẳng mùa 3 được phát sóng lúc 20 giờ 30 tối nay, 15-7 trên kênh VTV3.