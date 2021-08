Nhân vật chính tuần này là ca sĩ Thanh Hoa, một gương mặt nghệ sĩ sáng chói của sân khấu ca nhạc những năm 80, 90 của thế kỉ trước và là bóng hồng đằng sau bài hát nổi tiếng Cô bé có chiếc răng khểnh.

Bên cạnh đó, cô còn được công chúng ưu ái gọi với cái tên Nữ hoàng nhạc Pháp. Với Thanh Hoa, những câu chuyện cuộc sống hiếm khi được kể trong suốt hơn 40 năm ca hát sẽ được hé lộ trong chương trình lần này.



Ca sĩ Thanh Hoa. Ảnh: JET

Mở đầu chương trình khán giả được lắng nghe giọng ca Thanh Hoa qua ca khúc Tuổi 13 của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Sở dĩ Thanh Hoa chọn ca khúc này để bắt đầu câu chuyện vì tuổi 13 chính là độ tuổi đẹp nhất trong kí ức của cô.

Theo đó, vào năm 11 tuổi Thanh Hoa được nhạc sĩ Tuấn Thành chọn vào nhóm nhạc thiếu nhi Tuổi hồng gồm bảy thành viên để giảng dạy.

Sau thời gian ba năm đào tạo, Thanh Hoa gây được tiếng vang khi đoạt giải đặc biệt trong cuộc thi Tiếng hát những người cầm súng và giải B tại cuộc thi âm nhạc của Nhà Văn hóa Thanh Niên TP.HCM. Đồng thời, Thanh Hoa còn được chọn làm gương mặt trang bìa để chụp cho nhiều tạp chí và ảnh lịch.



Thanh Hoa dành trọn tình yêu cho âm nhạc. Ảnh: JET

Khi tên tuổi ngày một đi lên, Thanh Hoa còn có ý định lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh khi nhận được lời mời tham gia bộ phim Bí mật thành phố cấm. Tuy nhiên, cô vẫn kiên định theo đuổi đam mê trở thành ca sĩ và dành trọn thời gian cho âm nhạc.

Một phần nữa là Thanh Hoa cảm thấy bản thân không có năng khiếu diễn xuất nên đã từ chối cơ hội này. Ngoài ra, cô không muốn phụ công ơn dìu dắt và tâm huyết đào tạo của người thầy đầu tiên là nhạc sĩ Tuấn Thành: “Nhờ có thầy mới có một 'Nữ hoàng nhạc Pháp' Thanh Hoa như ngày hôm nay”.

Thanh Hoa nổi tiếng từ năm 13 tuổi, từng muốn “lấn sân” sang điện ảnh. Nguồn: JET



Thanh Hoa chia sẻ vào những năm 90, khi tên tuổi của cô phủ sóng khắp các sân khấu ca nhạc lớn nhỏ thì cô được xem là một trong 10 ca sĩ có mức cát-sê cao nhất Việt Nam thời điểm ấy. Trung bình một đêm nữ ca sĩ có thể chạy show tại bảy hoặc tám tụ điểm, cao điểm dịp lễ tết là 11 show trong một buổi tối.

Với thu nhập khủng, Thanh Hoa còn dùng tiền ấy để đầu tư vào bất động sản. Cô mua những căn nhà cũ và sơn sửa lại thành mới để bán, nhờ có duyên với lĩnh vực này mà công việc diễn ra trôi chảy. Ngoài ra, Thanh Hoa còn kinh doanh thêm một quán cà phê nhỏ.



Không chỉ đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp, Thanh Hoa còn có một đời tư khá êm đềm và nói không với các scandal.

Nữ ca sĩ tâm sự cô đã dành trọn cả thanh xuân để yêu. Một mối tình đầu bốn năm khi mới 16 tuổi với ca nhạc sĩ Hiền Năng. Cặp đôi Thanh Hoa, Hiền Năng lúc ấy được đánh giá là đẹp nhất showbiz Việt. Tiếp đó, cô có hai lần tiến tới hôn nhân, bảy năm và 23 năm.

Thanh Hoa nói rằng: “Đối với nghệ sĩ, tình yêu kéo dài 10 năm đã là tạm ổn và đáng quý”. Vì thế, cô cảm thấy vô cùng mãn nguyện và không hề hối tiếc với cuộc hôn nhân 23 năm này.



MC Quỳnh Hoa, ca sĩ Thanh Hoa và khách mời nghệ sĩ guitar Hoàng Minh.

Dù hiện tại, Thanh Hoa và chồng đã chia tay được một năm nhưng cả hai vẫn dành cho nhau nhưng tình cảm trân quý và sự tôn trọng nhất định, cùng nhau chăm sóc và quan tâm tới con gái.

Thanh Hoa từng bỏ thi đại học để đi lưu diễn. Nguồn: JET

Bên cạnh những tâm sự đầy cảm xúc, ca sĩ Thanh Hoa còn đem tới cho khán giả một loạt các ca khúc đình đám nhiều hoài niệm về một thời thanh xuân như: Tuổi 13, Nắng xuân, Ôi cuộc sống mến thương, Một thời để yêu, You’re still the one, Cho người tình lỡ…





Tập 7 Đời nghệ sỹ phát sóng lúc 19 giờ 15 tối nay, 15-8 trên VTV9.