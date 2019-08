Thành viên BTS Jimin liên tiếp gây sốc với kỷ lục trên Spotify

Jimin ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc BTS qua việc phát hành single No more dream. Trong nhóm, Jimin giữ vị trí là một vũ công chính và ca sĩ hát dẫn. Trong thời gian hoạt động, anh đã phát hành ba bài hát solo mang tên Lie, Serendipity và Promise. Bài hát Lie được phát hành vào năm 2016 trong album Wings. Nó được mô tả như là một kỳ quan tuyệt đẹp và ấn tượng, truyền đạt những cảm xúc đau đớn và giúp phản ánh toàn bộ concept của album.





Ngược lại, Serendipity trong album Love yourself phát hành vào năm 2018 là bài hát mang cảm giác mềm mại và đầy rung cảm, làm bừng sáng niềm vui và giải bày những cảm xúc chớm nở trong tình yêu, ngoài ra bài hát Promise được phát hành vào ngày 30-12-2018 do chính anh tự sáng tác. Bài hát này có giai điệu nhẹ nhàng, ấm áp mang ý nghĩa như một lời an ủi, động viên chính bản thân Jimin cũng như là những người luôn kìm nén những nỗi đau, giấu tất cả nỗi buồn vào bên trong cõi lòng mà chính họ phải cố để vượt qua nó.





Đây là lần đầu tiên có một nghệ sĩ của Hàn Quốc đạt mốc 50 triệu lượt nghe trên Spotify cho ba ca khúc solo của mình. Trước đó, với hai ca khúc đạt 50 triệu lượt nghe là Gangnam style và Gentleman, hiện tượng toàn cầu PSY đã từng nắm giữ kỷ lục này. Vậy là sau năm năm, kỷ lục đáng gờm ấy chính thức đã bị xô đổ bởi anh chàng ca sĩ trẻ tài năng đến từ BTS, Jimin. Hiện tại, rất nhiều các phương tiện truyền thông đang đổ dồn sự chú ý vào thành tích mới của Jimin. Tất cả đều dành cho nam ca sĩ trẻ những lời khen có cánh.

Với tổng số lượt stream của ba ca khúc trên trang nhạc trực tuyến Spotify lên đến 192 triệu, Jimin đang dần khẳng định sức hút của mình là vô cùng khủng. Mặc dù, cả ba ca khúc là Lie, Serendipity và Promise đều là những ca khúc do anh đơn thương độc mã trên mặt trận Kpop vô cùng khốc liệt nhưng có vẻ như độ nổi tiếng của BTS nói chung và Jimin nói riêng đã là không đối thủ rồi, nên việc liên tục xô đổ các kỷ lục và làm nên lịch sử với các thành viên BTS có lẽ là điều hiển nhiên.