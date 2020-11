Tố My xúc động khi gặp lại Quang Lê tại Ngôi sao đương thời

Tố My sinh ra ở Quảng Nam, Đà Nẵng, gia đình có ba chị em nhưng có hai chị em gái đam mê ca hát đó chính là Tố My và Tố Ny.

Tố Ny đã thi vào Nhạc viện nên gia đình hướng Tố My theo ngành nghề khác, kết quả là nữ ca sĩ đã học ngành luật.



Tố My. Ảnh: JET

Sau khi tốt nghiệp Tố My đi làm được một thời gian thì được bạn bè động viên, cô quyết định tham gia một cuộc thi về dòng nhạc bolero trên sóng truyền hình và đạt giải Á quân.

Sau đó, Tố My quyết định chuyển hướng sang con đường ca hát và được khán giả yêu mến ủng hộ.

Tố My chạnh lòng khi bị antifan đả kích với lời lẽ đầy cay nghiệt. Nguồn: JET

Chia sẻ về người bạn đồng hành của mình trên con đường nghệ thuật, Tố My cho biết bản thân cảm thấy may mắn khi có sự giúp đỡ của nhạc sĩ Phạm Hồng Biển, người đã biên tập, hòa âm, thu âm các sản phẩm âm nhạc của Tố My.

Ngoài ra nam nhạc sĩ còn ưu tiên đưa những sáng tác mới của mình cho Tố My hát.





Tố My thừa nhận nữ ca sĩ mà mình yêu mến và kính trọng một cách tuyệt đối là Như Quỳnh.

Cô chia sẻ: “My không phủ nhận là khi bước vào nghề, My có sự ảnh hưởng của chị. Vì My yêu mến chị, chị là một tượng đài trong lòng My và My đã học hỏi ở chị rất nhiều”.



Tố My bất ngờ khi Quang Lê xuất hiện. Ảnh: JET

Chia sẻ về lần đầu hợp tác, nam ca sĩ Quang Lê cho biết đó là do mẹ của anh khi xem Tố My hát trên truyền hình thì đã yêu cầu con mình hát chung với nữ ca sĩ xinh đẹp.

Quang Lê còn kể về “tứ quý” trong sự nghiệp ca hát của mình, đó là những người bạn diễn tâm đắc và được khán giả yêu thương gồm: Ngọc Hạ, Mai Thiên Vân, Lệ Quyên và người thứ tư để hợp thành “tứ quý” chính là nữ ca sĩ Tố My.



Tố My – Quang Lê dành tặng ca khúc 'Mẹ bảo anh rằng' cho khán giả. Ảnh: JET

Phần tiếp theo của chương trình, Tố My chia sẻ về dự án Friday with Bolero (Thứ sáu với Bolero) trong năm 2019 và ca khúc Thương con chốt sang sông của nhạc sĩ Phạm Hồng Biển đã giúp nữ ca sĩ đoạt giải Mai Vàng.



Xuân Hòa xuất hiện trên sân khấu Ngôi sao đương thời cùng Tố My thể hiện ca khúc Thương con chốt sang sông. Ảnh: JET

Phần cuối của chương trình, Tố My gửi tặng số tiền quỹ năm triệu đồng từ Ngôi sao đương thời cho Xuân Hòa, một ca sĩ khiếm thị đầy nghị lực như một món quà san sẻ yêu thương.

