Yang Hyun Suk đã bán cổ phiếu YG PLUS cho em trai mình

Hầu hết mọi người có thể đã biết rằng Yang Min Suk là em trai ruột của Yang Hyun Suk. Cả hai anh em bắt đầu làm việc chung từ thuở ban đầu của YG Entertainment. Yang Min Suk sinh năm 1973 và hiện 46 tuổi. Ông có bằng cử nhân kinh tế tại ĐH Myongji và bằng ThS Quản lý từ ĐH Yonsei.

Mặc dù vô cùng kín tiếng với truyền thông nhưng Yang Min Suk được đánh giá là người đã giúp YG Entertainment trở thành một phần của Big 3. Ông trực tiếp giám sát việc kinh doanh và tiếp thị của YG Entertainment cũng như ảnh hưởng mạnh mẽ đến con đường đưa Big Bang trở thành một ngôi sao toàn cầu.



Yang Hyun Suk (trái) và Yang Min Suk (phải). Ảnh: Haihanxeng

Năm 2015, Yang Min Suk được tuyên dương như CEO hàng đầu Hàn Quốc. Ông cũng là thành viên của Ủy ban Văn hóa và Thịnh vượng, một tổ chức tư vấn văn hóa thời chính quyền Park Geun Hye. Hồi năm 2013, Yang Min Suk còn giữ một chân trong phái đoàn của bà Park Geun Hye khi đến thăm Trung Quốc.

Mới đây, YG PLUS chia sẻ rằng tỉ lệ cổ phần trong công ty do CEO Yang Min Suk sở hữu đã tăng từ 4.45% lên 11.88% vào ngày 24-12. YG PLUS là công ty con của YG Entertainment và được liệt kê trên Chỉ số giá chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI). YG PLUS tập trung vào việc sản xuất và phân phối các sản phẩm quảng cáo của nghệ sĩ YG Entertainment.



Ảnh: Koreanindo

Công ty tuyên bố vào ngày 30-12, cổ đông Yang Min Suk đã mua hơn 4.385.964 cổ phiếu phổ thông (7.43%) từ các cổ đông của Yang Hyun Suk. Do đó, Yang Hyun Suk hiện chỉ có cổ phần ưu đãi, tổng số cổ phần của anh trong YG PLUS đã giảm xuống còn 0.62%. YG Entertainment vẫn là cổ đông lớn trong YG PLUS, với 37.63% cổ phần.

Em trai của Yang Hyun Suk, Yang Min Suk hiện đã trở thành cổ đông lớn thứ hai tại YG PLUS. Sau những tranh cãi lớn xung quanh công ty, Yang Hyun Suk đã từ chức chủ tịch YG Entertainment vào tháng 6 và Yang Min Suk đã từ chức CEO.