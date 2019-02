'Cua lại vợ bầu' thu về 10 tỉ đồng ngày mùng 1 tết

Sau suất chiếu sớm, bộ phim với sự tham gia của Trấn Thành và Ninh Dương Lan Ngọc liên tục nhận được sự yêu mến lớn từ khán giả và tạo ra những cú bứt phá bất ngờ trước nhiều đối thủ.



Tính đến thời điểm này Cua Lại Vợ Bầu thu về hơn 22 tỉ đồng hứa hẹn sẽ là bộ phim tiếp theo gia nhập Câu lạc bộ trăm tỉ.

Mới đây, theo nhà sản xuất tiết lộ, bộ phim tình cảm – hài hước “Cua Lại Vợ Bầu” của đạo diễn Nhất Trung với sự góp mặt của dàn diễn viên toàn sao: NSƯT Hữu Châu, nghệ sĩ Trung Dân, nghệ sĩ Hồng Đào, Lê Giang, Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Anh Tú, Mạc Văn Khoa, Khả Như và Hari Won đã tạo ra những tín hiệu đáng mừng về doanh thu trong ngày đầu tiên công chiếu chính thức.



Điều này góp phần mang lại lợi thế giúp bộ phim bất ngờ vươn lên Top đầu trong cuộc chiến phòng vé.



Theo đó, bộ phim cán mốc mức doanh thu hơn 10 tỉ trong ngày đầu tiên khởi chiếu chính thức. Với chiêu bài “đi trước” bằng các suất chiếu sớm, “Cua Lại Vợ Bầu” cũng tạo ra hiệu ứng nền tích cực giúp phim nhanh chóng thu hút lượng lớn khán giả đến rạp.









Mùa Tết năm nay, “Cua Lại Vợ Bầu” phải cạnh tranh cùng hai đối thủ có đề tài cổ trang là “Trạng Quỳnh” và “Táo Quậy” cùng các “bom tấn” đến từ Trung Quốc.

Do đó, hơn 10 tỷ chỉ sau 1 ngày khởi chiếu chính thức là con số nằm ngoài dự kiến của ê-kíp sản xuất và nhà phát hành bởi số xuất chiếu ngày đầu tiến ít hơn rất nhiều so với Trạng Quỳnh và How To Train.

Kết quả này cũng giúp “Cua Lại Vợ Bầu” tạm vượt mặt các phim đối trọng trên đường đua gia nhập vào “câu lạc bộ trăm tỉ”. Có thể nói mùa phim Tết 2019 là cuộc đua khốc liệt hơn so với những năm trước đây. Trước đó, bộ phim của đạo diễn Nhất Trung cũng đã thu về 12 tỉ trong 3 suất chiếu sớm.