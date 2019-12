Đại tiệc âm nhạc cuối năm với sự góp mặt 31 nghệ sĩ Hàn Quốc

Đặc biệt tại Hàn Quốc, nơi có một nền công nghiệp âm nhạc phát triển vượt bật thì đây là một dịp không thể bỏ qua dành cho những fan K-Pop có cơ hội cùng nhau nhìn lại những thần tượng của mình đã cố gắng như thế nào.



Poster chương trình. Ảnh: BHD



Tiếp nối SBS và KBS với hai chương trình SBS Gayo Daejun và KBS Gayo Daechunkje đã được phát sóng vào ngày 25 và 28-12 vừa qua, nhà đài MBC mới đây cũng đã công bố những thông tin quan trọng cho chương trình âm nhạc sắp tới của họ - MBC Gayo Daejejun 2019.

Đây là lễ hội âm nhạc luôn được khán giả vô cũng quan tâm bởi vì nó được tổ chức ngày đúng vào ngày cuối năm. Đây là dịp vô cùng lý tưởng để ngồi lại cùng với gia đình và bạn bè để theo dõi hành trình cũng những thần tượng mình yêu thích và sau đó chào đón những khoảnh khắc đầu tiên của năm mới cùng nhau.





MBC Gayo Daejejun năm nay, với chủ đề “The Chemistry”, chương trình sẽ có sự tham dự của hơn 31 nghệ sĩ xác nhận tham gia có thể kể đến những cái tên như TWICE, MAMAMOO, Taemin, HyunA, (G) I-DLE, Chungha, Red Velvet, NCT 127, Kim Jae Hwan, SEVENTEEN, NCT 127, GOT7, Celeb Five, Kyuhyun, NCT DREAM, Oh My Girl, Lovelyz, Stray Kids, DAWN, MONSTA X, ASTRO, Song Ga In, Lee Seok Hoon, Jang Woo Hyuk, Sung Si Kyung,…





Đặc biệt, chương trình năm nay sẽ do Jang Sung Kyu, YoonA (SNSD) và Cha Eun Woo (ASTRO) đảm nhận vai trò MC, dẫn dắt lễ hội âm nhạc cuối năm 2019.

Đây là lần đầu tiên Jang Sung Kyu làm MC cho chương trình này, trong khi đó năm nay đã là năm thứ năm liên tiếp của YoonA đảm nhận vai trò MC và cũng là năm thứ ba liên tiếp của Cha Eun Woo với vai trò là người dẫn dắt lễ hội âm nhạc cuối năm của MBC.





Chủ đề Chemistry năm nay hứa hẹn sẽ mang đến những màn kết hợp cực đỉnh có thể tạo nên những phản ứng bùng nổ, đúng như concept của chương trình.

Những cái tên được xác nhận sẽ collab cùng nhau trên sân khấu của lễ hội âm nhạc cuối năm gồm có: Taemin (SHINee) sẽ hợp tác cũng TWICE, MAMAMOO sẽ kết hợp cùng SEVENTEEN, Kim Jae Hwan sẽ bắt tay cùng Kei (Lovelyz) và Yeonjung (Cosmic Girls), Jang Woo Hyuk và Kim Chungha,…





Dù chỉ mới tiết lộ sơ sơ những thông tin về chương trình, thế nhưng ban tổ chức đã khiến cho những fan K-Pop phải đứng ngồi không yên với sự chờ đợi của những tên tuổi vô cũng ấn tượng. MBC Gayo Daejun 2019 - Đại nhạc hội Kpop MBC 2019 sẽ được phát sóng trực tiếp hoàn toàn miễn phí với bản quyền chính thức từ DANET tại DANET trên web, app, hệ thống FPT Play cùng thời điểm với Hàn Quốc từ 19 giờ 00 tối nay, 31-12.





Ngoài việc là đơn vị phát sóng có bản quyền chương trình MBC Gayo Daejun 2019, DANET là đơn vị liên tục mua bản quyền phát sóng những chương trình K-Pop nổi tiếng như Produce X 101, Running Man, Weekly Idol, Music Core, Mafia Game,…

Tất cả đều được phát sóng miễn phí trên DANET, hệ thống FPT Play. Khán giả có thể yên tâm xem các chương trình K-Pop yêu thích có bản quyền trên DANET, không phải xem lậu tại những website độc hại, không có bản quyền phát sóng.