Giang Hồng Ngọc gửi lời xin lỗi các nhạc sĩ thế hệ trước

Vào 17 giờ chiều nay (18-10), trên facebook cá nhân của mình, ca sĩ Giang Hồng Ngọc đã viết lời xin lỗi cũng như thông tin về sự việc vi phạm tác quyền một số ca khúc khi phát hành album Mùa thu chết.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc viết: "Trước hết, Ngọc xin được gửi lời xin lỗi và lượng thứ đến các nhạc sĩ tác giả của các ca khúc Ngọc hát trong album Mùa thu chết và các đơn vị nắm giữ bản quyền các ca khúc này. Vì, Ngọc đã có một chút sơ suất trong công tác phát hành album".

Giang Hồng Ngọc trong buổi ra mắt album Mùa thu chết tại TP.HCM ngày 14-10 vừa qua

Theo đó, ca sĩ Giang Hồng Ngọc cho biết, "Ngọc có in ấn hơn 100 ấn bản đĩa làm tài liệu họp báo và tặng người thân, bạn bè, các Fan chứ không in đĩa kinh doanh với mục đích thương mại trên thị trường. Đây là lần đầu tiên Ngọc làm như vậy với mong muốn buổi ra mắt album của mình chỉn chu, trân trọng. Cũng vì nghĩ chỉ là ấn bản làm tài liệu cung cấp báo chí và tặng, nên Ngọc đã sơ suất không biết rằng cần phải xin cấp phép cho hình thức in ấn này. Ngọc xin lỗi về sự sơ suất, chưa tìm hiểu kỹ lưỡng này. Đây là bài học của Ngọc mà Ngọc hứa từ nay về sau sẽ không có việc tương tự xảy ra nữa".

Album Mùa thu chết bản vật lý, Giang Hồng Ngọc cho biết chỉ phát hành hơn 100 album

Chị cũng khẳng định trước đó chị đã xin phép sử dụng các ca khúc trong album ở Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) - chi nhánh phía Nam. Riêng với các bài hát của nhạc sĩ Lam Phương, Phạm Duy và Vũ Thành An chị cũng đã xin phép từ Bến Thành Audio Video, Phương Nam Film. "Các ca khúc này đều được chấp thuận phát hành audio trên online. Youtube. Facebook cũng như các trang nghe nhạc online.... Ngọc đã đóng phí tác quyền đầy đủ cho các ca khúc trong album này (có biên bản đóng phí kèm theo)".

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc cũng đính kèm ảnh toàn bộ các giấy tờ lệ phí thanh toán tác quyền. Riêng với các ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy, Vũ Thành An như PLO đã phản ánh, ca sĩ Giang Hồng Ngọc vừa hoàn thành việc đóng tác quyền chiều nay (18-10), ca khúc của nhạc sĩ Lam Phương vừa đóng tác quyền hôm qua (17-10) tức sau khi album đã phát hành và báo chí phản ánh.

Tác quyền hai ca khúc của Phạm Duy và Vũ Thành An vừa được Giang Hồng Ngọc đóng cho Phương Nam Phim vào chiều nay (18-10)

Trước đó, ngày 14-10, ca sĩ Giang Hồng Ngọc chính thức phát hành album Mùa thu chết gồm các bài hát: Mùa thu chết (Phạm Duy); Thu ca (Phạm Mạnh Cương); Thu sầu, Tình bơ vơ (Lam Phương); Đời đá vàng (Vũ Thành An), liên khúc Nỗi đau muộn màng (gồm ba bài của Ngô Thụy Miên: Bản tình cuối, Nỗi đau muộn màng, Tình khúc buồn). Album Mùa thu chết được phát hành dưới hai dạng: Album vật lý và album online.

Đến ngày 16-10, Phương Nam Phim (đơn vị khai thác độc quyền tác phẩm âm nhạc của Phạm Duy và Vũ Thành An tại Việt Nam) và Bến Thành Audio Video (đơn vị giữ độc quyền quyền tác giả nhạc Lam Phương tại Việt Nam) cho biết chưa hề nhận được sự xin phép nào về việc phát hành album vật lý Mùa thu chết từ phía ca sĩ Giang Hồng Ngọc.