Leonardo DiCaprio thành lập tổ chức bảo vệ môi trường

Vừa qua, Leonardo DiCaprio cùng tổ chức từ thiện môi trường của anh đã hợp tác với vợ huyền thoại công nghệ quá cố Steve Jobs, Laurene Powell Jobs và nhà đầu tư tỷ phú Brian Sheth thành lập tổ chức phi lợi nhuận Earth Alliance để chống lại biến đổi khí hậu.

Leonardo DiCaprio và vợ Steve Jobs.

Với tư cách đồng sáng lập, chủ nhân giải thưởng Oscar 2016 sẽ sáp nhập Quỹ Leonardo DiCaprio Foundation vào Earth Alliance. Cùng với Leo, hai người cộng sự của nam diễn viên là những người đã có đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội. Laurene Powell Jobs là giám đốc điều hành và người sáng lập Emerson Collective, một tổ chức xã hội chuyên đầu tư và hỗ trợ các chính sách liên quan đến giáo dục và cải cách nhập cư, công bằng xã hội và bảo tồn môi trường. Trong khi đó, Brian Sheth là chủ tịch tổ chức Bảo tồn Động vật hoang dã Toàn cầu (Global Wildlife Conservation). Sheth cũng thành lập Quỹ Sheth Sangreal, nơi sẽ tài trợ đầy đủ cho các chi phí hành chính của Earth Alliance.

Leonardo DiCaprio cho biết Earth Alliance là nền tảng giúp kết nối các chuyên gia môi trường và chia sẻ các kiến thức chuyên môn, tập trung cung cấp các khoản tài trợ, cơ hội giáo dục và làm phim về chủ đề môi trường. Tổ chức đang xây dựng các chiến dịch đầu tiên với hy vọng đem lại sự thay đổi tích cực.

Leonardo DiCaprio được biết đến là một trong những nghệ sĩ Hollywood đấu tranh tích cực nhất cho vấn đề bảo vệ môi trường và động vật hoang dã. Năm 2016, anh từng hợp tác với đài truyền hình National Geographic sản xuất bộ phim tài liệu Before the Flood về đề tài biến đổi khí hậu. Tháng 6, tài tử nhận lời tham gia dự án điện ảnh Ice and Fire của HBO về hiện trạng môi trường tại vùng Bắc cực. Đáng nhớ, trong khoảnh khắc nhận giải thưởng Oscar danh giá năm 2016, nam tài tử đã dành gần như toàn bộ bài phát biểu của mình để phát đi thông điệp bảo vệ môi trường.

Kể từ khi thành lập năm 1998, tổ chức từ thiện vì môi trường của Leo đã hỗ trợ 100 triệu USD nhằm chống quá trình biến đổi khí hậu trên toàn trái đất. Tuy nhiên, Quỹ Leonardo DiCaprio đã vướng vào vụ bê bối tham nhũng trị giá hàng tỷ đô la của Malaysia và một kế hoạch rửa tiền quốc tế được cho là đã được sử dụng để tài trợ cho bộ phim The Wolf of Wall Street mà nam diễn viên Hollywood đóng vai chính.