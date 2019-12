Mexico chính thức mở cửa hàng pop-up của nhóm nhạc BTS

Nhóm nhạc nam hàng đầu Kpop, BTS đang thể hiện độ chiều fan hết mực khi liên tục mở các cửa hàng pop-up trên toàn thế giới, tạo cơ hội trải nghiệm tuyệt vời cho các fan hâm mộ quốc tế cũng như các bạn trẻ yêu mến âm nhạc Hàn Quốc.

Vừa qua, trên trang mạng xã hội chính thức, Công ty Giải trí Big Hit Entertainment xác nhận sẽ mở cửa hàng pop-up BTS pop-up: House of BTS in CDMX (hay còn gọi là House of BTS in Mexico city), thu hút sự chú ý của fan hâm mộ quốc tế. Cửa hàng sẽ được đặt tại trung tâm mua sắm quy mô hoành tráng Plaza Carso, TP Mexico, mở cửa từ ngày 13-12 đến 26-1 năm sau.





Trước đó, BTS đã khai trương cửa hàng BTS pop-up: House of BTS đầu tiên tại quận Gangnam, Seoul, Hàn Quốc với quy mô cực lớn. Chính vì thế, ngay sau khi Big Hit thông báo về cửa hàng pop-up sắp tới tại Mexico, fan hâm mộ quốc tế nói chung và fan Mexico nói riêng hưởng ứng vô cùng nồng nhiệt và ủng hộ hết mình.