Á hậu Huyền My diện màu đen gợi cảm đón tuổi 26

Năm 2020, tuy bị ảnh hưởng nhiều bởi COVID-19 nhưng Á hậu Huyền My vẫn có những niềm vui.

Cô được chuyên trang bình chọn nổi tiếng thế giới TC Candler đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2020.

TC Candler đã nhận được hơn 25 triệu lượt người truy cập từ khắp nơi trên thế giới với mốc một triệu lượt theo dõi trên Instagram.

TC Candler xếp hạng nhan sắc Huyền My bên cạnh những người nổi tiếng như: Hyun Bin, Sana (TWICE), Jisoo (BLACKPINK), Dua Lipa, Bright Vachirawit Chivaaree...

Trước đó, Huyền My (hình cuối bìa phải) có mặt trong Tốp 32 Mis Grand Slam 2017 theo hình trên trang thông tin chính thức của Global Beauties. (Ảnh chụp màn hình).



Để chào đón tuổi 26, Huyền My đã chọn thiết kế màu đen gợi cảm.



Huyền My sinh 11-12-1995 tại Hà Nội.



Cô cao 1m74.



Huyền My đoạt á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014. Người đẹp đăng quang là Nguyễn Cao Kỳ Duyên.



Năm 2017, Huyền My đại diện Việt Nam chinh chiến tại Miss Grand (Hoa hậu Hòa bình) và có mặt trong tốp 10.



Á hậu 26 tuổi ghi dấu ấn trong nhiều lĩnh vực như người mẫu, diễn viên, MC...



Á hậu Huyền My tâm sự trên TPO: “2020 là một năm có quá nhiều biến động với thế giới nói chung và Huyền My nói riêng. Nhưng cũng chính nhờ có một năm 2020 đầy trắc trở mà My đã có cơ hội sống chậm lại để nhìn nhận về những gì mà mình trải qua, và những điều mà mình mong muốn trong tương lai.



Nhân dịp đón tuổi mới, My không mong gì hơn là sức khoẻ, sự bình an cho bản thân và gia đình, bạn bè cũng như mong rằng Việt Nam và thế giới sẽ sớm vượt qua dịch COVID-19 để trở lại với cuộc sống bình thường”.