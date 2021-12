Tuần lễ thời trang trở lại những ngày cuối năm khiến giới mộ điệu thời trang háo hức vui mừng.

Trải qua 11 mùa tổ chức thành công, Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam (Aquafina Vietnam International Fashion Week) đã và đang khẳng định vị thế của một sự kiện thời trang chuyên nghiệp mang đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam.



Hoa hậu Trái đất Phương Khánh. Ảnh: GIANG LAM

Chương trình Aquafina Vietnam International Fashion Week 2021 đang diễn ra tại Capital Studio, 212 Lý Chính Thắng (quận 3, TPHCM) với chủ đề Shining life (tạm dịch Thắp sáng cuộc sống) bắt đầu từ hôm nay ngày 21 đến ngày 23-12-2021.

Hình ảnh sân khấu của sự kiện khiến giới mộ điệu thời trang phải bất ngờ vì sự đầu tư công phu, hoành tráng. Bà Trang Lê - Chủ tịch Hiệp hội các nhà thiết kế thời trang Đông Nam Á (CAFD) kiêm Chủ tịch Aquafina Vietnam International Fashion Week chính là người lên ý tưởng thiết kế sân khấu trong suốt 11 mùa qua và năm nay cũng không ngoại lệ.



Á hậu Ngọc Thảo. Ảnh: GIANG LAM

Theo tiết lộ từ BTC, bối cảnh chính của sân khấu là hình ảnh của một thành phố tươi trẻ, năng động với điểm nhấn là 3 tòa tháp biểu tượng của thành phố Hồ Chí Minh hiện đại: Bitexco Financial Tower, Times Square Sài Gòn, The Landmark 81. Đan xen vào đó là những tòa nhà cao tầng khác cùng hiệu ứng ánh sáng lung linh, đường runway rất lớn hình chữ U có độ dài 15 mét sẽ là nơi để các chân dài tỏa sáng sải bước trình diễn những bộ cánh là tâm huyết của các NTK.

Bà Trang Lê muốn tái hiện một cách chân thực nhất sự phồn hoa, nhộn nhịp và tràn đầy sức sống ngay trên chính sân khấu của Aquafina Vietnam International Fashion Week 2021.



Bà Trang Lê cùng đại diện, đại sứ các nước Ý, Pháp... Ảnh: GIANG LAM

Năm nay, Tuần lễ thời trang không tổ chức ở nhà thi đấu Nguyễn Du bởi nơi đây vẫn đang là bệnh viện dã chiến. Không chỉ thay đổi địa điểm, Ban tổ chức chương trình Tuần lễ thời trang đã quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí tổ chức show diễn cho Nhà thiết kế tham gia giới thiệu Bộ sưu tập trong chương trình nhằm hỗ trợ các NTK vượt qua khó khăn sau đại dịch.

Cùng chiêm ngưỡng hình ảnh dàn sao Việt đại náo thảm đỏ Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2021:



Hoa hậu Lương Thuỳ Linh. Ảnh: CTV



Á hậu ca sĩ Kiều Loan. Ảnh: GIANG LAM



Á hậu Phương Anh. Ảnh: GIANG LAM



Á hậu Ngọc Thảo. Ảnh: GIANG LAM



NTK Lê Long Dũng. Ảnh: GIANG LAM



Siêu mẫu Vũ Thu Phương và hai quán quân The Next Face mùa đầu tiên: Y Hạ và Stephen Nguyễn. Ảnh: GIANG LAM



Hariwon - bà xã Trấn Thành và diễn viên Tuấn Trần. Ảnh: GIANG LAM



Mlee trên thảm đỏ Tuần lễ thời trang. Ảnh: GIANG LAM



Siêu mẫu Vũ Thu Phương. Ảnh: GIANG LAM



Các nhà thiết kế cùng 2 quán quân The Next Face Vietnam 2021. Ảnh: GIANG LAM



Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Nguyễn Trần Khánh Vân. Ảnh: CTV



Tuần lễ thời trang bắt đầu từ hôm nay ngày 21 đến ngày 23-12-2021. ẢNH: GIANG LAM