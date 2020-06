Giáng My - hoa hậu đền Hùng với vẻ đẹp bất chấp thời gian

Người đẹp đền Hùng Giáng My sinh năm 1971.

Năm 21 tuổi, Giáng My đăng quang cuộc thi Hoa hậu đền Hùng tổ chức một lần duy nhất năm 1992.

Giáng My nổi bật trong vai trò ca sĩ, diễn viên, người mẫu ảnh đến doanh nhân và MC.

Bạn diễn Lý Hùng nhận xét: "Giáng My có một vẻ đẹp riêng, rất quý phái và sang trọng, không lẫn với người nào hết. Cô ấy hợp với những vai hoàng hậu, công chúa, đi lại nhẹ nhàng thanh cảnh chứ không hợp với những người đàn bà vất vả lam lũ".

Hoa hậu đền Hùng Giáng My được khen sở hữu vẻ đẹp không tuổi.

Bà mẹ một con khoe dáng đẹp không tì vết ở tuổi 49.

Anh Sa (sinh năm 1994) con gái của Giáng My sở hữu vẻ đẹp từ mẹ.

Hiện Anh Sa đang quản lý công ty riêng, đồng thời hỗ trợ công việc kinh doanh tại tập đoàn của gia đình.

Hoa hậu Giáng My (giữa) vừa có cuộc hội ngộ những người đẹp cùng tên là á hậu Huyền My (trái) và Hoàng My tại sự kiện ở TP.HCM.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu đền Hùng Giáng My vừa đăng loạt ảnh diện bikini dạo bãi biển Phú Quốc.





















Vẻ đẹp hoa hậu đền Hùng không tì vết bất chấp tuổi 50.