Tố My kết hợp cùng Quang Lê trong bản bolero mới tinh

Trong tập đầu tiên của dự án Friday with Bolero vừa lên sóng vào tối 14-6, Tố My và Quang Lê lần đầu tiên kết hợp trong ca khúc Mẹ bảo anh rằng, một sáng tác hoàn toàn mới của nhạc sĩ Phạm Hồng Biển.

Đây là ca khúc đo ni đóng giày cho cặp đôi này, được dự đoán sẽ trở thành hit của cả hai. Thời gian qua, Tố My và Quang Lê khá thân thiết khi cùng đảm nhận vai trò huấn luyện viên Thần tượng bolero. Chính vì thế, trên sân khấu, cả hai không ngại ngùng khi nhập tâm vào bài hát và thể hiện những cử chỉ tình cảm.



Friday with Bolero là dự án đặc biệt mà Tố My đã đặt nhiều tâm huyết và ấp ủ thực hiện suốt một năm qua. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Trước đây, lâu lâu My mới ra một MV nhưng với dự án này, My muốn tuần nào cũng có món quà âm nhạc để gửi đến quý khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ My. Đặc biệt, món quà này sẽ tung ra thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube "Tố My Offical" nên My lấy tên Friday with Bolero".