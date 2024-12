Bản tin trưa 23-12: Phá đường dây buôn lậu động vật nguy cấp; Máy bay rơi, cả gia đình thiệt mạng 23/12/2024 12:00

Một máy bay rơi khi chở 10 người trong cùng một gia đình đã bốc cháy sau khi đâm xuống một khu mua sắm tại TP Gramado (bang Rio Grande do Sul, miền nam Brazil). Sự việc trên khiến tất cả mọi người trên máy bay đều thiệt mạng, hãng Reuters đưa tin.

Ngày 22-12, Công an tỉnh Nghệ An thông báo đã triệt phá thành công đường dây buôn bán, vận chuyển động vật nguy cấp, quý, hiếm. Đường dây do Hoàng Văn Niệm (34 tuổi) cầm đầu, cùng các đồng phạm Đặng Hữu Giáo (35 tuổi), Võ Sương Thế (33 tuổi) và Hoàng Văn Khởi (33 tuổi), đều trú tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Tang vật bị thu giữ bao gồm hơn 156 kg vảy tê tê Java, một xác cá thể tê tê (6,1 kg), hơn 4,9 kg sản phẩm động vật khác như nanh, móng vuốt, xương của các loài quý hiếm, cùng hai xe ô tô, điện thoại và cân điện tử.