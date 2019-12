Tom Holland và Will Smith đại náo màn ảnh rộng dịp cuối năm

Cuối năm nay, bộ phim hoạt hình Spies in Disguise sẽ giúp người xem sống lại những tháng ngày tuổi thơ nhờ câu chuyện hấp dẫn và đáng yêu về chàng điệp viên ngoại hạng hóa bồ câu.

Poster phim Spies in Disguise.



Tuổi thơ thiếu vắng những chàng điệp viên siêu ngầu

Tuổi thơ của khán giả Việt gắn liền với các nữ điệp viên.



Nếu như màn ảnh rộng là nơi tung hoành của những chàng điệp viên lịch lãm như James Bond, Ethan Hunt,… thì phim hoạt hình lại là địa bàn của “hội chị em”. Tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả đã gắn liền với bộ ba Sam, Clover và Alex nhí nhố nhưng bá đạo trong Totally Spies! hay nàng Kim đa năng của Kim Possible.



Trong phim, họ đều là những điệp viên “tay trái” với cuộc sống bình thường như bao cô gái khác. Mỗi cô nàng đều phải đối mặt với những vấn đề con trẻ như trường lớp, học hành, mua sắm và cả bồ bịch.

Tiếc thay, những chàng trai trong loạt phim trên chỉ đóng vai trò “bình bông di động”, phụ tá để phái nữ tỏa sáng hay thậm chí là hậu đậu như chàng Ron Possible.

Spies in Disguise sẽ khai thác hình ảnh nam điệp viên “chất như nước cất”.



Thế nhưng, Spies in Disguise sẽ thay đổi tất cả với nhân vật chính là siêu điệp viên Lance Sterling do Will Smith lồng tiếng. Đây chính là hình mẫu “ngầu lòi” để các chàng trai có thể tự hào “bằng chị bằng em”.

Đồng thời, phim cũng sẽ đưa người xem trở về tuổi thơ bằng vô số tiếng cười với hình ảnh chàng phụ tá vụng về quen thuộc Walter Beckett của “nhện nhí” Tom Holland.



Đã mắt với những màn phô diễn “đồ chơi” hiện đại

Tủ đồ đến cả người lớn của phải “thèm” trong loạt phim Kingsman.



Dù điện ảnh hay hoạt hình, những món “đồ chơi” công nghệ trong dòng phim điệp viên luôn khiến người xem ở bất kì độ tuổi nào cũng phải tít mắt. Vũ khí của ba trong Totally Spies! thay đổi liên tục qua từng tập phim như balo tên lửa, hộp phấn liên lạc, thắt lưng đa dụng còn nàng Kim thường xuyên được Wade chế tạo cho súng móc câu, thỏi son lade hay nhiều bộ trang phục đặc biệt.



Các chàng trai trên màn ảnh rộng còn ghê gớm hơn như James Bond gắn liền với chiếc Aston Martin xịn sò, khẩu súng lục Walter do Q chế tạo riêng, Ethan Hunt là chiếc máy tạo mặt nạ đặc trưng hay tủ trang phục của tổ chức Kingsman.





Những món “đồ chơi sương sương” cũng chẳng kém ai mà còn sáng tạo hơn hẳn.