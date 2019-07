Vừa tung MV Sơn Tùng M-TP phá vỡ mọi kỷ lục triệu views

Trở lại đường đua Vpop với sản phẩm Hãy trao cho anh kết hợp cùng hai nghệ sĩ đình đám là Snoop Dogg và Madison Beer, Sơn Tùng M-TP đã đạt được quá nhiều dẫu MV phát hành chỉ hơn 1 tiếng. Điều thú vị là mặc dù chưa ra mắt, MV này đã nhận được tới 175.000 lượt nhấn like.

MMV hợp tác cùng rapper lừng danh Snoop Dogg và nữ ca sĩ Madison Beer. Hãy trao cho anh là sáng tác của Sơn Tùng M-TP, được producer Onionn (người thực hiện hai phiên bản của Chạy ngay đi) đảm nhận vai trò sản xuất phối khí. Đây là ca khúc thuộc dòng nhạc latin, pha trộn một chút hiphop thời thượng.

Tại thời điểm phát hành, nam ca sĩ sử dụng tính năng YouTube Premiere mới toanh, với hình thức công chiếu trực tiếp vào thời điểm ra mắt. Điều này giúp người xem có thể tương tác cùng nhau trước và trong thời điểm video chính thức lên sóng như xem một bộ phim ngoài rạp.

Qua hình thức YouTube Premiere, MV đã đạt số người xem trực tiếp vô cùng ấn tượng: 635,000 người xem cùng lúc. Số liệu này đã được METUB - đối tác chính thức cho Youtube ở Việt Nam chính thức xác nhận.

Với con số này, MV mới của Sơn Tùng M-TP đã trở thành MV thứ 3 có lượt view trực tuyến lớn nhất trên thế giới được ghi nhận qua hình thức công chiếu. Hãy trao cho anh chỉ đứng sau lượt xem công chiếu của Ariana Grande với Thank u, next (829,000 view) và Kill This Love (BLACKPINK) với 979,000 view.

Trước Sơn Tùng M-TP, những ngôi sao quốc tế từng áp dụng hình thức công chiếu MV có Taylor Swift, Ariana Grande, BLACKPINK, Red Velvet,… Trong thời gian gần đây, số liệu của MV khi áp dụng hình thức YouTube Premiere được chú ý không kém lượng view 24 giờ đầu bởi nó thể hiện sự quan tâm, háo hức của khán giả - những người chờ đợi và xem MV trong thời gian thực.

Đến 21 giờ ngày 1-7, theo số liệu METUB - đối tác chính thức của Youtube ở Việt Nam cung cấp thì MV Hãy trao cho anh của Sơn Tùng M-TP đã xuất sắc đạt 1 triệu views trong vòng 8 phút, 2 triệu views trong vòng 14 phút và 4,7 triệu views trong vòng 50 phút kể từ lúc ra mắt. Phá vỡ mọi kỷ lục Việt Nam hiện tại dành cho Music Video. Số liệu này là View realtime tại thời điểm hiện tại, được cập nhật thông qua hệ thống Analytics Realtime của YouTube.

Trước đó, với MV "Chạy ngay đi", Sơn Tùng M-TP cũng từng phá kỉ lục YouTube với 1 triệu lượt xem chỉ sau 18 phút "trình làng", 2 triệu sau 50 phút.