Bật mí về loạt trang phục xuất hiện trong Gái già lắm chiêu 3

Bên cạnh nội dung hấp dẫn, tiếp nối câu chuyện tình độc đáo của Ms.Q và chàng phi công trẻ Jack, phim còn cho thấy được độ đầu tư hoành tráng của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Namcito nhằm khắc họa cuộc sống của giới thượng lưu xứ Huế từ bối cảnh, đạo cụ cho đến từng trang phục, phụ kiện thời trang…





Phần thời trang là một yếu tố quan trọng. Toàn bộ trang phục trong phim không chỉ thể hiện mức độ giàu có, chỉn chu trong tác phong mà còn toát lên cá tính của từng nhân vật.

Nhà sản xuất cùng hai đạo diễn đã quy tụ những tên tuổi lớn của làng thời trang Việt Nam như giám đốc sáng tạo Hà Đỗ, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, Đỗ Mạnh Cường, Stylist Chi Lemon và đội ngũ stylist D2… cùng tham gia.





Đội ngũ những con người tài năng này đã dốc sức trong việc chăm chút từ phụ kiện nhỏ như chiếc khuyên tai, sợi dây chuyền... cho đến những chi tiết lớn hơn như từng đôi giày hàng hiệu đắt giá.

Những bộ váy sang trọng, gắn liền với từng nhịp thở của thời trang đương thời, tạo nên “đặc sản” của Gái già lắm chiêu.

Tất cả đều được ê-kip sản xuất đặt may riêng bởi những nhà thiết kế có tiếng trong làng thời trang Việt như NTK Đỗ Mạnh Cường, NTK Lê Thanh Hoà, NTK Xuân Lê, NTK Đức Vincie...

Đây được xem là nỗ lực hai đạo diễn trong việc tiếp nối sự thành công về mặt trang phục của hai dự án Gái già lắm chiêu trước đó.





Chia sẻ về vai trò của mình, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa cho biết anh áp lực khi được đạo diễn Bảo Nhân, Namcito giao trọng trách thiết kế trang phục cho hai nữ chính của phim.

Theo nhà thiết kế, đây là các vai diễn nặng ký, đều là những người phụ nữ quyền lực, xinh đẹp. “Cuối cùng tôi cũng rất hài lòng với thành quả của mình”, anh chia sẻ.





Trong khi đó, giám đốc sáng tạo Hà Đỗ nêu quan điểm lựa chọn trang phục không chỉ hỗ trợ việc mặc đẹp mà còn đảm bảo được yêu cầu về kịch bản. “Thời trang trong phim hỗ trợ thể hiện tâm lý, tính cách cho nhân vật đồng thời phải cài cắm nhiều ý nghĩa qua màu sắc, kiểu dáng trang phục”, cô nói.

Đảm nhận vai trò giám đốc thời trang, Lê Thanh Hòa cho biết có hơn 100 bộ trang phục được lên ý tưởng và may riêng cho nhân vật Ms.Q do Ninh Dương Lan Ngọc đóng và Thái Tuyết Mai do NSND Lê Khanh thủ vai.





Quá trình thực hiện kéo dài 3 tháng, đến cận ngày bấm máy mới quyết định lựa chọn ra 80 bộ chính thức đưa vào cảnh quay nhằm toát lên vẻ sang chảnh, kiêu hãnh, thông minh của một “gái già" có vị thế trong xã hội.

Với lần trở lại của mình trong phần 3 này, trang phục của Ms.Q trở nên đa dạng hơn về kiểu dáng lẫn màu sắc, cùng với đó là sự thay đổi kiểu tóc và make-up.

Trong khi đó, trang phục của bà Thái Tuyết Mai (NSND Lê Khanh) cũng không hề kém cạnh với những thiết kế được may kiểu cách nhằm lột tả hình ảnh một người phụ nữ quyền lực, khó tính, độc tài nhưng giàu có, đứng đầu Lê Gia.





Các chất liệu và màu sắc dành cho trang phục Thái Tuyết Mai được lựa chọn kỹ càng. Các màu sắc được sử dụng cho Thái Tuyết Mai được lấy cảm hứng từ cụm từ: “Lầu son – gác tía” đó la những gam màu thường đại diễn để thể hiện sự quyền qúy, giàu sang như: bàng, tím, xanh cổ vịt… cùng các chất liệu gồm các loại nhung, lụa, gấm cao cấp.

Ngoài ra, những bộ cánh này còn được đính kết thêm nhiều chi tiết cầu kỳ như lông công bên cạnh những đường thêu tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Trang phục cho Thái Tuyết Mai được các nhà thiết kế bỏ nhiều tâm tư và công sức để thực hiện. Và đây cũng là phần trang phục được làm đi làm lại rất nhiều lần.





Chính yếu tố này đã giúp cho cuộc đối đầu giữa nàng dâu thị phi và mẹ chồng khó tính trở nên căng thẳng hơn, không chỉ trong quan điểm, lối sống mà trong cả những bộ quần áo.

Không riêng gì hai nhân vật chính, các vai diễn khác cũng được đầu tư mạnh về yếu tố thời trang sao cho phù hợp nhất.





Điển hình là nhân vật Mệ nội (NSND Hồng Vân) vốn là người có cá tính nổi loạn nên ngoài trang phục của các nhà thiết kế Việt Nam như NTK Đỗ Mạnh Cường, NTK Thủy Nguyễn, NTK Đức Vincie còn được phối loạt hàng hiệu… nhằm lột tả được cuộc sống giàu sang của bà. Hay nhân vật “hội chăn chuối" có những bộ trang phục gợi cảm, đồng màu nhằm tạo nên những thước phim đẹp cho khán giả.





Là cô gái có xuất thân không thể xem thường, vai Khánh My (Jun Vũ) luôn xuất hiện với phong thái đầy kiêu hãnh đúng chuẩn là “Rick Kid”.

Với ý định sử dụng hai tạo hình khác nhau nhằm thể hiện được vẻ đẹp bên ngoài và con người thật bên trong của Khánh My, đội ngũ xây dựng hình ảnh mà đứng đầu là Giám đốc Sáng tạo Hà Đỗ đã dành rất nhiều tâm huyết để lựa chọn được hai phong cách đối lập thỏa mãn đề bài mà vai diễn này đặt ra.





Khi xuất hiện bên cạnh mẹ chồng tương lai - Thái Tuyết Mai, Khánh My sẽ diện những bộ cánh nền nã, nhẹ nhàng để lấy lòng mẫu thân của chàng hoàng tử Jack.

Nhưng khi xuất hiện bên ngoài với những cộng sự của mình, Khánh My qua gout ăn mặc tôn vinh vẻ đẹp nữ quyền, bộc lộ rõ mình là một cô gái sắc sảo và đáng gờm.