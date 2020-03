Buổi hòa nhạc của TWICE và SuperM tại Nhật bị hoãn do COVID-19

Tokyo Dome là một sân vận động lớn gồm 48.828 chỗ ngồi tại Tokyo, Nhật Bản. Đây là sân nhà của đội bóng chày Yomiuri Giants, cũng là nơi tổ chức bóng rổ, bóng bầu dục và các trận Puroresu, các trận thi đấu Mixed Martial Arts, các buổi hòa nhạc.

Khi đại dịch COVID-19 lan rộng, một số nhóm nhạc chọn hủy hoặc hoãn lịch trình các buổi hòa nhạc và tour diễn của họ, cả TWICE và SuperM cũng không ngoại lệ.

TWICE và SuperM sẽ hoãn buổi hòa nhạc tại sân vận động Tokyo Dome.



Nhóm nhạc nữ của JYP Entertainment dự kiến sẽ tổ chức TWICE World Tour 2019 mang tên Twicelights tại Nhật Bản vào ngày 15 đến 16-4 tại Tokyo Dome. Trước đó lịch trình buổi hòa nhạc vào tháng 3 cũng bị hoãn.

Buổi hòa nhạc của TWICE và SuperM lại tiếp tục bi hoãn vào tháng 4 một lần nữa.

Trong khi đó, nhóm nhạc nằm trong dự án SM Entertainment, SuperM cũng dự kiến tổ chức buổi hòa nhạc SuperM We Are the Future Live in Japan tại Tokyo Dome vào ngày 23-4 nhưng buổi hòa nhạc này sẽ bị hoãn lại.

SM Entertainment tiết lộ lý do của sự chậm trễ là ưu tiên sức khỏe và sự an toàn của khán giả, nghệ sĩ và ê kíp chương trình.