Cẩm nang cần biết trước khi xem 'Wonder Woman 1984'

Từ thiên đường Themyscira tới những hào chiến bùn lầy châu Âu trong Thế chiến I, Diana đã hết mình chiến đấu vì chính nghĩa và tình yêu.





Nhà làm phim Patty Jenkins hứa hẹn sẽ tiếp tục đưa luồng gió mới vào vũ trụ DC mở rộng, đem tới tiếng nói mạnh mẽ cho nữ siêu anh hùng màn ảnh.

Một bom tấn được đầu tư bài bản

Gal Gadot tiếp tục đảm trách cương vị nữ chính, Chris Pine với vai anh chàng Steve Trevor cũng tái ngộ theo cách hoàn toàn bất ngờ đối với người hâm mộ.



Đạo diễn Patty Jenkins và nữ diễn viên Gal Gadot trên phim trường. Ảnh: PHP

Đội ngũ từng góp công vào thắng lợi của Wonder Woman ba năm trước cũng quay trở lại trong dự án phim lần này.



Nhà soạn nhạc Hans Zimmer.

Nhà soạn nhạc lừng danh Hans Zimmer một lần nữa gắn bó với dòng phim siêu anh hùng DC và đồng hành cùng Wonder Woman 1984.

Người hâm mộ lại có thêm lý do chờ đón những thước phim hoành tráng kết hợp cùng phần âm nhạc đỉnh cao trong bom tấn này.

Sự phát triển của hình tượng Nữ thần chiến binh





Cuộc chiến của Wonder Woman bảo vệ công lý, sự thật và tình yêu, những giá trị đã làm nên sự vĩ đại của nàng, từ một chiến binh Amazon trở thành người hùng, niềm hy vọng của thế giới.





Nguyên mẫu bộ giáp này chỉ được sử dụng khi Nữ thần chiến binh phải đối đầu với những đối thủ cực sừng sỏ, vì thế hẳn có thể tưởng tượng ra kẻ thù mà Wonder Woman phải chạm trán lần này khủng khiếp tới mức nào.





Người tình trở lại

Steve Trevor là một người lính quả cảm, sôi nổi, hài hước và chân thành đã may mắn có được trái tim của Nữ thần chiến binh.





Nhiều diễn biến thú vị đang chờ đợi ở phía trước, đặc biệt là khi cặp đôi mà khán giả vô cùng yêu quý có dịp tái ngộ trong một thời đại khác.





Dàn phản diện mới tề tựu

Wonder Woman 1984 sẽ là phần phim đầu tiên có mặt ác nữ khét tiếng DC, Cheetah.





Dù Cheetah với Diana là kẻ thù không đội trời chung, song công chúa Themyscira lại coi như một người bạn lầm đường lạc lối và luôn dang tay tha thứ.





Một ác nhân tiềm năng khác mà Wonder Woman 1984 đưa tới sẽ được ngôi sao của Game of Thrones, Narcos và The Mandalorian là Pedro Pascal đảm trách.









Đứng trước một Diana sở hữu sức mạnh vô song cùng bản tính kiên cường, gã con buôn này hẳn sẽ còn nhiều chiêu bài trong tay để mưu lợi riêng.

Tại sao lấy bối cảnh nước Mỹ năm 1984?





Cụ thể, phần hậu truyện nên được lấy bối cảnh hiện đại hơn so với cột mốc Thế chiến lần thứ nhất trong bom tấn 2017.

Còn thời kỳ nào phù hợp hơn Chiến tranh lạnh thập niên 80, khi cả Hoa Kỳ sôi sục trong giấc mơ hưng thịnh?





Thay vì châu Âu, Wonder Woman 1984 hướng ống kính tới xứ cờ hoa những năm 80.

Khi chủ nghĩa tiêu dùng trở nên hưng thịnh, lòng người trở nên tham lam, rồi truyền thông thao túng sự thật, phần nào trở thành những chướng ngại và thử thách cho sứ mệnh công lý của Nữ thần chiến binh.

Trailer bộ phim Wonder Woman 1984: Nữ thần chiến binh. Nguồn: Youtube

Wonder Woman 1984: Nữ thần chiến binh dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ 18-12. Phim sẽ có suất chiếu sớm từ ngày 17-12.