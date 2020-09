Siêu bom tấn Tennet với doanh thu kỷ lục cao giữa mùa dịch

Tennet phim bom tấn Hollywood đầu tiên mạo hiểm công chiếu rộng rãi trên toàn cầu sau khủng hoảng COVID-19.

Siêu phẩm Tennet với kinh phí sản xuất lên tới 225 triệu đô của quái kiệt Christopher Nolan mang trong mình niềm hy vọng của ngành công nghiệp rạp chiếu toàn thế giới vốn đang cực kỳ bấp bênh sau nửa năm trời ảm đạm.

Không những vậy, canh bạc của hãng phim Warner Bros. còn đang gồng mình với trọng trách vực dậy nền công nghiệp điện ảnh toàn cầu.

Tennet phép thử mang tính quyết định cho số phận hàng loạt bom tấn năm 2020 khác đang chờ ngày lên kệ như Wonder Woman 1984: Nữ thần chiến binh, No Time To Die Không phải lúc chết hay Dune...