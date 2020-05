Chi Pu và Gil Lê ám chỉ nhau trên Instagram

Chi Pu đã trở lại với dự án mới Chi Pu’s Greatest Show vào ngày 16-5. Đây là một talkshow nhỏ được phát sóng trên YouTube, trong đó Chi Pu có thể thử sức với những ca khúc mà cô muốn hát, trải lòng về những đau buồn trong quá khứ.

Giọng ca Anh ơi ở lại cho biết thông qua Chi Pu’s Greatest Show, khán giả có thể biết được những khía cạnh tâm hồn mà trước đây cô chưa từng hé lộ.



Chi Pu đăng story trên Instagram cá nhân của mình. Ảnh: chipupu

Tập đầu tiên có tên Ánh trăng nói hộ lòng tôi đã nhận được nhiều phản ứng tích cực của khán giả với 374.000 lượt xem và hơn 1.000 bình luận chỉ trong 2 ngày.

Trong tập này, Chi Pu đã xuất hiện trong trang phục sườn xám cách điệu khoét cổ màu vàng trên sân khấu được trang trí mang hơi hướg Hong Kong.

Tâm sự với host Liêu Hà Trinh, Chi Pu đã lần đầu tiên chia sẻ về mối tình khắc cốt ghi tâm mà khán giả vẫn luôn bàn tán.

Chi Pu cũng cho biết cô đã nghĩ đến việc kết hôn nhưng mọi thứ cuối cùng lại không được suôn sẻ.



Sau chia sẻ của Chi Pu, nhiều cư dân mạng đã bắt đầu đào bới lại chuyện tình cảm của cô với Gil Lê.

Gil Lê tình cũ nữ ca sĩ từng chia sẻ trong một talkshow năm 2017 rằng bản thân mình thích cuộc sống an yên thì người bạn của mình lại tham vọng, cầu tiến.

Trong đó có dòng chữ tiếng Anh: “Be a good person in real life, not in social media” (Hãy làm người tốt trong đời thực, không phải mạng xã hội).

Cư dân mạng đã ngay lập tức đồn đoán rằng story này Gil Lê dành cho tình cũ Chi Pu khi cô chỉ vừa mới tâm sự về chuyện tình cảm đổ vỡ trên talkshow cá nhân.

Thêm vào đó, Chi Pu cũng mập mờ “đá xéo” ai đó qua story Instagram với bức tâm thư dài vào tối 19-5. Trong đó cô cho biết bởi vì tính tình thẳng thắn nên không bao giờ nói bóng gió xấu xí về ai.

Không lâu sau đó, Gil Lê cũng đăng tải một story đầy ẩn ý lên story Instagram cá nhân. Ảnh: Gil Le



Hiện tại, chuyện tình cảm của Chi Pu và Gil Lê một lần nữa bị đào xới lại và đang là đề tài bàn luận xôn xao trên mạng xã hội.

Việc Chi Pu công khai nói về tình cũ trong lúc Gil Lê đang dần khắng khít hơn với Hoàng Thuỳ Linh khiến nữ ca sĩ bị “ném đá” là ích kỷ, nhỏ nhen.