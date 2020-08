Cô bé 13 tuổi khó chịu vì được mẹ bảo bọc, quan tâm như em bé

Tham gia Điều con muốn nói, bé Hà My 13 tuổi mang đến chương trình một một chiếc bút xinh xắn có hình dáng đôi cánh.

Trước thắc mắc của MC Ốc Thanh Vân, cô bé giải thích bản thân đặt đồ vật này vào chiếc hộp bí mật với mong muốn “sự tự do”.



Bé Hà My và mẹ. Ảnh: JET

Cô bé thổ lộ: “Con lớn rồi nhưng mẹ luôn ràng buộc, quan tâm con như em bé. Khi con đi chơi với bạn hay đi ăn, mẹ sẽ là người chọn quần áo cho con mặc”.

Trailer Điều con muốn nói – Hà My. Nguồn: JET

Ngoài chuyện can thiệp quần áo, mẹ Hà My còn kiểm soát việc ăn uống của em như: “Con thèm hamburger, gà rán nhưng mẹ không cho con ăn ở ngoài, chỉ được ăn đồ mẹ nấu có nhiều rau củ. Hiện tại, người con rất to. Con muốn giảm cân để mặc đồ đẹp nhưng mẹ nói con đang tuổi lớn, cứ thoải mái ăn”.