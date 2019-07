'Địa đạo cá sấu tử thần' bộ phim đỉnh cao kinh dị

Trailer phim Địa đạo cá sấu tử thần:

Tháng 8 năm nay, thể loại phim đã khai sinh ra khái niệm “bom tấn hè” sẽ trở lại hung dữ hơn bao giờ hết với Crawl (Địa đạo cá sấu tử thần). Đứng sau tác phẩm kinh dị giật gân được mong đợi này là bộ đôi vàng từng tạo nên các huyền thoại của làng phim kinh dị, đạo diễn Alexandre Aja và nhà sản xuất Sam Raimi.



Siêu phẩm kinh dị đẫm máu của mùa phim hè năm nay.

Nhắc đến Alexandre Aja, chắc hẳn khán giả sẽ nhớ ngay đến siêu phẩm The hills have eyes là bộ phim đình đám từng tạo ra cơn sốt toàn cầu năm 2006. Ngay khi ra mắt, The hills have eyes lập tức định vị tên tuổi cho đạo diễn người Pháp tại Hollywood cũng như trong làng phim kinh dị thế giới. Các tác phẩm tiếp theo của ông hoàng phim kinh dị liên tục thu về doanh số khủng. Năm 2010, bom tấn về loài cá hổ ăn thịt người Piranha 3D đã thu hơn 80 triệu USD với kinh phí vỏn vẹn 24 triệu USD. Đã 3 năm kể từ khi tác phẩm gần nhất của Alexandre Aja ra rạp, lão làng của dòng phim kinh dị quái vật chắc chắn sẽ có màn tái xuất hoành tráng với Địa đạo cá sấu tử thần.

Alexandre Aja trên phim trường Địa đạo cá sấu tử thần.



Cái tên Sam Raimi đã trở thành huyền thoại trong làng phim kinh dị với hàng loạt tác phẩm đã thay đổi bộ mặt của thể loại này, Sam Raimi cũng là một đạo diễn tiếng tăm. Bộ ba phim Spiderman kéo dài từ 2002 đến 2007 chính là một tác phẩm của ông ở vị trí đạo diễn. Sam Raimi từng chia sẻ ông là fan chính hiệu của Alexandre Aja kể từ khi xem tác phẩm được Aja hoàn thành tại Pháp. Cặp đôi đại tài của giới phim kinh dị đã bắt cặp ngay khi Aja tới Hollywood lập nghiệp nhưng chưa từng có cơ hội hợp tác chính thức, cho tới khi dự án Địa đạo cá sấu tử thần xuất hiện. Sau hơn một thập kỷ ấp ủ, màn hợp tác đầu tiên của Sam Raimi và Alexandre Aja hứa hẹn tạo ra một tác phẩm bùng nổ đến từ những cây đại thụ lão luyện nhất làng phim kinh dị.

Nói về lần bắt tay với Sam Raimi, Alexandre Aja chia sẻ rằng Sam là kiểu nhà sản xuất mà mọi đạo diễn đều mong ước có được. Anh ấy rất tôn trọng đạo diễn mình làm việc cùng và luôn muốn biết rõ tầm nhìn của người đó. Sam không hề cưỡng ép ý tưởng hay góc nhìn của mình lên bộ phim. Trái lại anh ấy luôn ủng hộ tôi và đảm bảo để tôi có thể làm ra chính xác bộ phim Địa đạo cá sấu tử thần mà tôi mường tượng.





Địa đạo cá sấu tử thần xoay quanh nữ vận động viên bơi lội trẻ Haley. Sau một buổi sáng tập luyện cùng đội tuyển, Haley bất ngờ gặp cơn bão khủng khiếp và phát hiện ra cha mình đang mất tích trong đó. Bỏ mặc sự phản đối của mọi người, Haley quyết tâm trở về nhà để tìm cha. Nhưng cô không ngờ rằng chờ đợi mình ở nhà không chỉ là người cha đang bất tỉnh và bị thương mà còn có cá sấu đói ăn cực kỳ dữ tợn.





Hơn cả một bộ phim quái vật khát máu đơn thuần, Địa đạo cá sấu tử thần còn là lời cảnh tỉnh rợn tóc gáy về vấn đề môi trường đang cực kỳ nóng hổi. Sự lồng ghép khéo léo giữa thể loại quái vật và thể loại thảm họa thiên nhiên đã tạo ra một tác phẩm kinh dị độc đáo có một không hai. Phim có sự tham gia của ngôi sao loạt phim The maze runner, Kaya Scodelario trong vai nữ chính Haley và nam diễn viên gạo cội Barry Pepper trong vai người cha Dave.

Địa đạo cá sấu tử thần dự kiến khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ 16-8.