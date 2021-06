Mèo máy Doraemon và nhóm bạn đã trở thành những biểu tượng văn hóa khó có thể phai nhòa trong tâm trí nhiều thế hệ độc giả Việt Nam.



Kịch bản lấy ý tưởng từ nhiều tập truyện ngắn đặc sắc của bộ truyện tranh, được khéo léo kết nối một cách mượt mà.

Phim mở đầu với All the Way from the Country of the Future – tập truyện đầu tiên phát hành, về sự kiện Sewashi Nobi cử Doraemon đến thế kỷ 20 để giúp ông cố Nobita trở thành người tốt hơn.

Tương lai của Nobita tiếp tục mờ mịt vì cậu không chịu cố gắng thay đổi. Tuy nhiên, động lực đến với Nobita khi phát hiện tương lai sẽ cưới Jaiko, em gái của Jaian thay vì “nàng thơ trong mộng” Shizuka của cậu.



Ban đầu, mối quan hệ giữa Nobita và Doraemon không thực sự tốt.

Nobita quyết định bỏ cuộc vì nhận ra nếu thành đôi, cậu chỉ làm khổ Shizuka vì những điểm yếu của mình.



Cậu mượn lọ thuốc độc khiến tất cả người xung quanh ghét mình để xua đuổi Shizuka, mong cô có một tương lai tốt hơn. Tuy nhiên, Shizuka không bỏ rơi mà càng cố gắng đến gần, giúp đỡ cậu. Hai người trở nên thân thiết và nảy sinh tình cảm.



Bộ phim tiếp tục với những câu chuyện ngắn Romance in Snowy Mountain, Nobita's the Night Before a Wedding và Goodbye, Doraemon.

Qua mỗi câu chuyện, Nobita trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, Nobita thành công trong việc thay đổi vận mệnh, biến Shizuka thành vợ tương lai. Tuy nhiên, cậu nhận ra Doraemon cũng biến mất sau khi hoàn thành nhiệm vụ.



Khoảnh khắc cuối vỡ òa khi chú mèo máy lại xuất hiện từ ngăn tủ bàn học của Nobita, nơi chứa cỗ máy thời gian.

Doraemon: Stand By Me hoàn hảo toàn bộ nội dung chính

Kịch bản được xây dựng theo tôn chỉ tôn trọng nguyên tác, tạo cảm tình từ chính những fan trung thành nhất của bộ manga.

Khán giả mới cũng dễ dàng tiếp cận với nội dung phim mà không cần đọc trước bản truyện tranh.



Bộ phim đem tới vô vàn cảm xúc mãnh liệt và những câu chuyện nhân văn.

Kết thúc có hậu khi Doraemon đoàn tụ Nobita cũng được nhiều người khen cảm động, khiến khán giả rời rạp với sự xúc động và nguồn năng lượng đầy tích cực.





Cô bé Shizuka vượt qua những năng lượng đen tối để nắm lấy tay Nobita trong lúc hoạn nạn nhất.

Bộ phim hoạt hình 3D mang lại nhiều bài học giá trị cho cả trẻ em và người trưởng thành, về tầm quan trọng của sự cố gắng và buông bỏ, ý nghĩa của tình bạn và khuyến khích họ nỗ lực để đạt được hạnh phúc thực sự.





Sử dụng công nghệ hình ảnh 3D mới mẻ, các nhân vật Nobita, Doraemon hiện lên sống động và đẹp mắt hơn các phiên bản cũ.

Phim mở đầu với những khung hình trong trẻo, hồn nhiên của lứa tuổi thiếu nhi.

Khi sóng gió đến với Nobita, ê-kíp khai thác bối cảnh núi tuyết đen tối và nguy hiểm.

Cuối cùng, tác phẩm kết thúc bằng những gam màu rực rỡ, tươi sáng cho một cái kết đẹp, trọn vẹn.



Hai đạo diễn Ryūichi Yagi và Takashi Yamazaki tiếp tục hợp tác cho phần hai Doraemon: Stand By Me 2.

Kịch bản lấy cảm hứng từ loạt phim ngắn Doraemon: A Grandmother's Recollections và The Day When I Was Born từng rất thành công tại Nhật Bản đầu thập niên 2000.



Một ngày nọ, Nobita tìm thấy chú gấu bông cũ kỹ trong nhà kho. Món đồ chơi thuở thơ ấu gợi nhớ đến bà nội.



Trong một khoảnh khắc cảm động, Nobita quyết định trở về quá khứ để gặp bà.

Tiếp tục tập trung khai thác những câu chuyện cảm động và giàu tính nhân văn của thương hiệu Doraemon, phần hai hứa hẹn tiếp tục đem tới nước mắt, nụ cười cho khán giả.



Một điểm nhấn được tiết lộ là đám cưới của hai nhân vật Nobita và Shizuka sẽ diễn ra trong phần này.

Trailer Doraemon: Stand By Me 2. Nguồn: Youtube

Doraemon: Stand By Me 2 dự kiến khởi chiếu mùa hè 2021.