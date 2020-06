Mẹ Emma bật khóc trong ngày vui ra mắt MV mới của con gái

Emma vừa trình làng MV Your Smile trước sự mong đợi của nhiều khán giả và người hâm mộ.

Bài hát được chấp bút bởi giọng ca bản hit Simple Love, Obito và Seachains đảm nhận vai trò rap.

Được biết, ca khúc này là do chính Obito sáng tác dành tặng riêng cho nữ ca sĩ. Your Smile là cái tên thể hiện nụ cười tràn đầy năng lượng của Emma, đó cũng chính là lý do Obito viết nên bài hát này.



Buổi họp báo ra mắt dự án âm nhạc mới của Emma. Ảnh: NSX

Không quá cầu kỳ về mặt nội dung, MV có định dạng khổ đứng và mang màu sắc hoàn toàn thơ mộng. Emma cho biết để quay ca khúc này, cô đã cực lực giảm hẳn 10 kg. Điều này sẽ làm cho nữ ca sĩ trông xinh đẹp và thon gọn hơn.

MV Your smile - Emma

Emma chia sẻ: "Như mọi người đã biết thì trước đó Emma có tăng cân và hơi tròn. Khi thực hiện MV này, mình muốn nhìn vào mọi thứ đều xinh đẹp và hoàn hảo cho nên mình đã quyết tâm giảm hẳn 10 kg.

MV này không chỉ đầu tư, chăm chút về mặt âm thanh mà Emma còn rất chỉn chu về phần hình ảnh của mình".

Hóa thân thành một cô gái vui tươi, yêu đời sau những vấp ngã trong tình yêu, Emma khiến người xem thích thú khi kết duyên cùng Yura, nam chính trong MV.

Đặc biệt, Yura còn là người bạn rất thân của Emma ngay ở ngoài đời.



Mẹ Emma bật khóc với những nỗ lực mà con gái mình có được. Ảnh: NSX

Nói về sự hợp tác với bộ đôi Simple Love, giọng ca Chuyện tình căng đấy cho biết cô rất cảm kích Obito về món quà này.

Hơn hết, nữ ca sĩ còn chia sẻ cô khá hồi hộp về sự so sánh về màu sắc âm nhạc giữa Simple Love và Your Smile khi MV ra mắt.





Nữ ca sĩ chia sẻ: "Khi nhận được ca khúc từ tay Obito, mình rất vui mừng vì món quà này. Thật sự cảm ơn Obito. Với ca khúc này mình cũng khá hồi hộp vì chắc chắn sẽ có nhiều ý kiến so sánh giữa Your smile và Simple love.

Hơn hết, ra mắt MV vào ngay thời điểm các ca sĩ khác cũng đang come back khiến mình áp lực rất nhiều. Mong mọi người sẽ ủng hộ cho dự án Your smile để Emma đạt được nhiều thành tích với bài hát này nhé".



Hình ảnh dễ thương trong MV "Your smile" cũng khiến fan đứng ngồi không yên. Ảnh: NSX

Đánh dấu sự trở lại đường đua Vpop trong năm 2020, ca khúc Your smile chính là bước ngoặt trong sự nghiệp của Emma khi mang màu sắc mới lạ.

Với chất nhạc bắt tai của Obito cùng phần rap cực ngầu từ Seachains, ca khúc này hứa hẹn sẽ đem về cho Emma nhiều thành công hơn nữa trong con đường nghệ thuật của mình.