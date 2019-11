Một vé về tuổi thơ với Scooby-Doo trong trailer đầu tiên

Ra đời từ những năm 70 với loạt phim hoạt hình Scooby-Doo, Where are you?, rồi theo sau là hàng loạt các bản chuyển thể truyền hình, điện ảnh khác, thương hiệu phim về chú chó Scooby-Doo cùng biệt đội thám tử “săn ma” bao gồm Shaggy, Fred, Daphne và Velma đã trở thành một phần tuổi thơ dữ dội của biết bao khán giả.

Còn nhớ những năm 2000, phim truyền hình về chú chó thám tử “ngu ngơ, ngờ nghệch” nhưng vô cùng đáng yêu này đổ bộ màn ảnh nhỏ cũng gây bao thương nhớ cho thế hệ 8x, 9x Việt Nam.





Sang đến năm 2020 tới đây, bộ phim với tên gọi “SCOOB!” với tạo hình nhân vật mới mẻ hơn, bắt mắt hơn sẽ mang tới cho khán giả câu chuyện chưa từng được kể - biệt đội thám tử săn ma bá cháy nổi tiếng nhất nhì thế giới hoạt hình đã ra đời như thế nào?





Trailer mới ra mắt phần nào hé lộ cuộc gặp gỡ “định mệnh” của chú chó Scooby-Doo và người bạn thân thiết Shaggy (tên đầy đủ Norville “Shaggy” Rogger) từ ngày còn thơ bé.

Scooby vốn chỉ là chú chó hoang, lang thang trên bờ biển tình cờ được Shaggy bắt gặp và nhận nuôi. Cũng từ đây nảy nở một tình bạn đẹp và là khởi đầu của một hành trình thú vị phía trước.





Cũng theo trailer, Scooby-Doo và Shaggy sau đó đã gặp gỡ các nhân vật nổi tiếng của loạt phim là Fred, Velma, và Daphne - những người bạn thân thiết của Shaggy và chú chó Scooby-Doo, đồng thời cũng là thành viên của đội thám tử chuyên điều tra các “sinh vật huyền bí” sau này.





Bên cạnh tạo hình đầy màu sắc cùng âm nhạc hấp dẫn, bộ phim hoạt hình “SCOOB!” còn khiến đông đảo khán giả mong đợi bởi sự tham gia “góp giọng” của dàn diễn viên đình đám:

Ngôi sao “High School Musical”, “The Greatest Showman” Zac Efron lồng tiếng cho Fred Jones