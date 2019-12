One Piece chính thức trở lại trong One Piece Stampede!

Kể từ lần đầu tiên ra mắt dưới ấn phẩm manga đăng định kỳ trên tạp chí Weekly Shonen Jump vào năm 1997 và phiên bản anime dài tập lên sóng đài truyền hình Nhật Bản 1999, One Piece đã trở thành thương hiệu manga đình đám - được Sách Kỷ lục Guinness ghi nhận là bộ truyện manga bán chạy nhất thế giới.

One Piece kể về cuộc hành trình của Monkey D. Luffy - thuyền trưởng của băng hải tặc Mũ rơm và các đồng đội của cậu luôn nhắm đến vùng biển bí ẩn nơi cất giữ kho báu lớn nhất thế giới One Piece , để trở thành Tân Vua Hải Tặc.

Được chắp bút bởi tác giả Eiichiro Oda, One Piece có phong cách vẽ đặc sắc, nhân vật hài hước và cốt truyện giàu ý nghĩa đã chiếm trọn cảm tình của đông đảo fan hâm mộ trên khắp thế giới trong suốt hơn 20 năm qua.

Và năm nay, One Piece sẽ trở lại màn ảnh rộng để kỷ niệm 20 năm phần phim anime đầu tiên ra mắt khán giả với trận kịch chiến nảy lửa giành quyền thống trị thời đại cùng băng Mũ rơm trong phần phim mang tên One Piece Stampede.

One Piece Stampede hứa hẹn sẽ là một trong những trận kịch chiến lớn nhất trong lịch sử One Piece khi quy tụ đông đảo với số lượng lớn các nhân vật tham gia vào Lễ hội Hải tặc - được tiết lộ có thể lên đến tận 200 hải tặc.

Được biết, sau khi được phát hành tại Nhật Bản phần phim đã lập được những kỷ lục đáng nhớ: trở thành bộ phim có sức bán ngày đầu tiên cao nhất phòng vé Nhật Bản năm 2019, đạt được 2,31 triệu vé, thu về 3,05 tỷ yên (tương đương 28,7 triệu đô la).

Sau 9 ngày công chiếu, và trở thành bộ phim do Toei phát hành đạt mốc 3 tỷ yên nhanh nhất từ năm 2000 đến nay. Tiếp đó, sau 17 ngày, bộ phim đã bỏ túi hơn 4.1 tỷ Yên (tương đương 39 triệu đô la) với hơn 3.1 triệu vé….

Đông đảo khán giả Nhật Bản đã ra rạp ủng hộ One Piece Stampede.



Phần phim mới nhất của One Piece sẽ tiếp tục đưa khán giả vào hành trình đi tìm hòn đảo bí ẩn có kho báu One Piece, và lần này điểm dừng chân là hòn đảo nơi tổ chức Lễ hội Hải tặc, sau khi băng Mũ rơm nhận được lời mời từ chủ nhân lễ hội Buena Festa, người được biết đến với cái tên Master of Festivities.