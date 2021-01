Phim Tết đầu tiên hủy ra mắt tại Hà Nội vì COVID-19

Gái già lắm chiêu V, một trong bốn phim sẽ ra rạp dịp Tết này vừa quyết định dừng buổi ra mắt phim tại Hà Nội dự kiến diễn ra vào ngày 5-2 tới.

Đạo diễn Trần Nguyễn Bảo Nhân cho biết: "Do tình hình nhiều biến động dữ dội do COVID-19 đang quay lại ở miền Bắc. Mặc dù đã gửi thiệp và hoàn thành các công tác chuẩn bị cho siêu thảm đỏ tại Hà Nội nhưng ê-kíp quyết định hủy premiere tại Hà Nội để đảm bảo an toàn phòng chống dịch".

Gái già lắm chiêu V gặp nhiều trở ngại trong quá trình làm phim, đặc biệt bối cảnh vườn bạch trà trong phim từng bị ảnh hưởng nặng do bão tại miền Trung tháng 10-2020. Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp

Buổi ra mắt phim tại TP.HCM dự kiến diễn ra ngày 3-2, vẫn được giữ nguyên. Ê-kíp làm phim cũng mong khán giả, giới chuyên môn và truyền thông cảm thông cho sự thay đổi bất khả kháng này.

Gái già lắm chiêu V là một trong bốn phim Tết năm nay. Đây cũng là năm phim Tết đặc biệt khi bốn phim ra rạp là bốn màu sắc khác nhau gồm: Gái già lắm chiêu V, Trạng Tí, Bố già và Lật mặt - 48h.