Sau bốn giải thưởng, Hoàng Yến Chibi tung sáng tác đầu tay

MV Bài hát đầu tiên tôi viết.

Gây bất ngờ vì đây chính là ca khúc do chính cô nàng tự sáng tác, hòa âm phối khí bởi Nguyễn Thanh Nhật Minh. Với giai điệu, ca từ nhẹ nhàng, nội dung ca khúc nói về tình cảm của Hoàng Yến dành cho chính fan - những người đã ở bên động viên, chia sẻ, đồng hành cùng cô những lúc khó khăn lẫn hạnh phúc của cuộc sống.

"Cảm ơn vì đã luôn ở cạnh bên tôi. Cảm ơn vì những món quà từ trong tim. Cảm ơn vì làm fan của Hoàng Yến này. Vì nếu không có bạn thì không có tôi hôm nay", ca sĩ Hoàng Yến chia sẻ.



Từng câu, từng chữ dễ khiến những ai là fan ruột của cô nàng bị xúc động. Video ca khúc được lồng ghép lúc Hoàng Yến ở phòng thu và loạt khoảnh khắc thân thương nữ ca sĩ bên cạnh fan càng làm tăng thêm cảm xúc cho người nghe.

Nói về lý do lựa chọn ca khúc tặng fan làm sáng tác đầu tiên trong sự nghiệp, Hoàng Yến Chibi tâm sự: “Với Yến, fan là điều gì đó rất thiêng liêng, quan trọng. Từ khi đặt chân vào nghệ thuật, fan là món quà, là tài sản lớn nhất của mình. Yến nhớ như in những lần họp fan có đông đủ các fan khắp cả nước hay những lần mọi người cùng đi từ thiện chung”.

Nói về ngã rẽ sáng tác cạnh vai trò ca sĩ, diễn viên, Hoàng Yến Chibi cho biết chính những chất liệu cuộc sống, sự trưởng thành qua năm tháng khiến cô có nhiều cảm xúc.



2018 là năm thành công, chứng minh bước đi vững vàng trong nghệ thuật của Hoàng Yến Chibi.



Dự án điện ảnh Tháng năm rực rỡ và ca khúc Nụ hôn đánh rơi mang đến cho nữ diễn viên sinh năm 1995 những giải thưởng danh giá. Hoàng Yến Chibi nhận về bốn chiếc cup cá nhân tại các lễ trao giải cuối năm. Cô gái trẻ vượt qua những đối thủ nặng ký để giành các giải thưởng như: Nhạc phim được yêu thích nhất tại Làn Sóng Xanh Next Step 2018, Ca khúc nhạc phim tại giải thưởng Keeng Young Awards 2018, Diễn viên được yêu thích nhất do khán giả bình chọn và Nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất (do Hội đồng nghệ thuật bình chọn) tại Ngôi Sao Xanh 2018.