Siêu phẩm Dune nhá hàng trailer đầu tiên tới khán giả

Dune chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Frank Herbert, xuất bản tại Việt Nam với tựa đề Xứ cát.

Đây được xem như một trong những cuốn tiểu thuyết viễn tưởng đồ sộ và vĩ đại nhất mọi thời đại, không chỉ nhuốm màu sắc phiêu lưu thần bí mà còn ẩn chứa nhiều thông điệp sâu sắc về tự do, chính trị, tôn giáo lẫn sự sống và cái chết.





Cuốn tiểu thuyết xoay quanh chàng Công tước trẻ tuổi Paul Atreides, từ thân phận người thừa kế của gia tộc Atreides, cho đến khi bị phản bội, truy sát, rồi đơn độc dấn thân vào cuộc phiêu lưu sinh tử.

Cũng trên hành trình đó, mỗi hành động của Paul đều là những bước đi quyết định vận mệnh của cả thiên hà.

Trailer của Dune ghi điểm từ những khoảnh khắc đầu tiên với gương mặt đẹp không góc chết của nam diễn viên Call Me By Your Name.

Đồng thời, đoạn video hơn ba phút này cũng dành phần lớn thời gian giới thiệu bối cảnh và các nhân vật của phim xoay quanh nam chính Paul Atreides (Timothée Chalamet thủ vai).



Theo thứ tự, xuất hiện đầu tiên là thiếu nữ mắt biếc Chani do bạn gái nhện nhọ Zendaya thủ vai. Trong truyện, Paul lần đầu gặp Chani trong giấc mơ với ấn tượng vô cùng sâu sắc.