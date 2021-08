The Suicide Squad (tựa Việt: Điệp vụ cảm tử) mở điểm trên chuyên trang đánh giá Rotten Tomatoes với số điểm gây sốc 100% cà chua tươi đến từ 46 đánh giá chuyên gia, và sau gần một ngày, con số đang dừng ở mức 98% tươi sau khi cập nhật 62 đánh giá chuyên gia.



The Suicide Squad là phần phim reboot của Suicide Squad (tựa Việt: Biệt đội cảm tử) năm 2016.

The Suicide Squad được trao cho James Gunn - đạo diễn nổi tiếng với các phần phim The Guardians of the Galaxy, đánh dấu lần đầu tiên một vị đạo diễn tham gia sáng tạo cho cả vũ trụ DC và Marvel cùng lúc.



James Gunn chỉ giữ lại ba cái tên Harley Quinn (Margot Robbie), Rick Flag (Joel Kinnaman) và Captain Boomerang (Jai Courtney).



Cùng với đó, vị đạo diễn đã “triệu hồi” thêm một biệt đội điên rồ và bạo lực khác như: Bloodsport (Idris Elba), Peacemaker (John Cena) hay Ratcatcher 2 (Daniela Melchior), King Shark (Sylvester Stallone) và Polka-Dot Man (David Dastmalchian).





James Gunn đã tạo ra một The Suicide Squad điên hơn, liều hơn và đương nhiên, ấn tượng hơn vạn phần.



Các nhà phê bình không tiếc lời khen ngợi dành cho The Suicide Squad.

Trailer bộ phim The Suicide Squad. Nguồn: Youtube

Với những đánh giá vô cùng tích cực và hiệu ứng bùng nổ sát thềm khởi chiếu, The Suicide Squad được dự đoán sẽ trở thành bom tấn đáng chú ý nhất mùa hè khi ra rạp vào tháng 8. Tuy nhiên tại Việt Nam đang thực hiện giãn cách xã hội nên phim chưa thể khởi chiếu.