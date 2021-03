Những bom tấn hành động sẽ bùng nổ màn ảnh 2021

Bộ phim có lẽ là một trong những tác phẩm hành động được đầu tư mạnh tay nhất của hãng Paramount với kinh phí lên đến 152 triệu USD.

Top Gun Maverick Dự kiến khởi chiếu 2-7.

No Time To Die

Phần phim thứ 25 của series điệp viên 007 – No Time To Die sẽ đưa ta đến với cuộc chiến sinh tử của anh chàng James Bond khi phải đối mặt với tên phản diện Safin.

Trong cuộc chiến này, James Bond không hề đơn độc. Sát cánh bên anh là nàng Bond girl nóng bỏng (Ana de Armas).





Đây là lần cuối cùng nam tài tử Daniel Craig thủ vai điệp viên 007 sau 14 năm gắn bó.

No Time To Die cũng là phần phim đắt giá nhất với kinh phí lên đến 250 triệu USD, được chỉ đạo bởi vị đạo diễn từng làm nên thành công của bom tấn kinh dị It - Cary Joji Fukunaga.

No Time To Die dự kiến khởi chiếu 8-10

Snake Eyes: G.I. Joe Origins

Snake Eyes: G.I. Joe Origins tiết lộ nguồn gốc của đặc vụ bí mật Snake Eyes - một ninja hoạt động dưới trướng biệt đội G.I.Joe.

Mặc dù anh không phải thủ lĩnh của G.I.Joe nhưng lại là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong loạt phim. Hình tượng Snake Eyes khiến nhiều khán giả liên tưởng đến Wolverine của X-Men.





Hai phần phim trước G.I.Joe: The Rise of Cobra (2009) và G.I. Joe: Retaliation (2013) gây ấn tượng với kỹ xảo hiện đại và các pha hành động đã mắt.

Snake Eyes: G.I. Joe Origins Dự kiến khởi chiếu 22-10.

Mission : Impossible 7

Thương hiệu phim bạc tỉ Nhiệm vụ bất khả thi đã được đạo diễn Christopher McQuarrie nắm giữ trong tay và làm mới lại kể từ phần sáu.

Mission Impossible – Fallout (2018) đã trở thành tác phẩm ăn khách nhất trong series với doanh thu lên đến 791,1 triệu USD toàn cầu.

Mission: Impossible 7 tiếp tục được thực hiện bởi đạo diễn Christopher McQuarrie - ông hoàng làng điện ảnh với cả bể ý tưởng không bao giờ cạn, hứa hẹn sẽ nối gót thành công của phần trước, và tạo nên những thước phim hành động đỉnh cao trên màn bạc.



Mission: Impossible 7 dự kiến khởi chiếu 19-11 năm nay.