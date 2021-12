Cùng PLO nhìn lại những bộ phim truyền hình tạo nên cơn sốt trong năm vừa qua.

1. Hương vị tình thân

Bộ phim được chuyển thể từ bộ phim Hàn Quốc "My only one" do NSƯT Nguyễn Danh Dũng đạo diễn.



"Hương vị tình thân" dẫn đầu danh sách những bộ phim truyền hình Việt Nam được tìm kiếm nhiều nhất 2021 của Google. Ảnh: VFC.

Trải qua 7 tháng phát sóng trên VTV1 (từ tháng 4 đến 10-2021), phim đã tạo nên những hương vị về câu chuyện gia đình hay những mối quan hệ nam nữ mà nhân vật chính là Phương Nam (Phương Oanh).



NSƯT Võ Hoài Nam (phải) và NSƯT Trịnh Mai Nguyên trở lại phim sau thời gian dài vắng bóng. Ảnh: VFC.

Cùng trở lại sau thời gian dài vắng bóng nhưng NSƯT Võ Hoài Nam và NSƯT Trịnh Mai Nguyên vẫn không gây thất vọng khi vào vai những ông bố tuyệt vời trong phim.



Phương Oanh (vai Nam) và Mạnh Trường (vai Long) trở thành cặp đôi yêu thích với những màn thả thính… không giống ai. Ảnh: VFC.

2. Hướng dương ngược nắng

Hướng dương ngược nắng là dự án dài hơi của đạo diễn Vũ Trường Khoa. Phim bắt đầu lên sóng vào tháng 12-2020 và kết thúc vào tháng 5-2021 trên VTV3.



Hướng dương ngược nắng xếp thứ 2 trong danh sách những bộ phim truyền hình Việt Nam được tìm kiếm nhiều nhất 2021 của Google. Ảnh: VFC.

Phim xoay quanh nhân vật Minh (Lương Thu Trang) với những mối quan hệ phức tạp và những cuộc đua tranh quyền lực đầy rẫy âm mưu, tham vọng giữa các nhân vật trong phim.



Vai Minh (Lương Thu Trang) nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Ảnh: ĐPCC.

Phim đánh dấu sự trở lại của NSND Thu Hà, cùng sự tham gia của nhiều diễn viên đang được mến mộ như NSND Công Lý, Vân Dung, Hồng Đăng - Hồng Diễm, Lương Thu Trang, Việt Anh, Quỳnh Kool, Đình Tú…

3. Cây táo nở hoa

Bộ phim được mua kịch bản chuyển thể từ bộ phim What’s Wrong, Poong Sang của Hàn Quốc phát sóng trên kênh HTV2 với 71 tập do Võ Thạch Thu Thảo đạo diễn.



Dù gây ức chế nhưng "Cây táo nở hoa" vẫn lọt vào tốp 3 những bộ phim truyền hình Việt Nam được tìm kiếm nhiều nhất 2021. Ảnh: VFC.

Cây táo nở hoa để lại nhiều cảm xúc khó quên với những tình huống đầy bi kịch, rối ren của năm anh em Ngọc (Thái Hoà), Ngà (Trương Thế Vinh), Châu (Thuý Ngân), Báu (Nhã Phương), Dư (Song Luân). Dù luôn gây ức chế bởi tình huống cũng như tính cách nhân vật nhưng khán giả vẫn đón xem mỗi tập để biết được kết quả.

4. Hồ sơ cá sấu

Phim nằm trong serries Cảnh sát hình sự do NSƯT Nguyễn Mai Hiền làm đạo diễn.



Phim "Hồ sơ cá sấu" là một trong những bộ phim Cánh sát hình sự nhận được chú ý trong năm 2021. Ảnh: VFC.

Hồ sơ cá sấu không chỉ là câu chuyện phá án hình sự mà còn xoay quanh những cuộc tranh giành quyền lực liên quan đến thị phần làm ăn giữa các phe phái xã hội, cũng như cuộc chiến nội bộ trong ngành công an.



Hải (Mạnh Trường) và Nguyệt ( NSƯT Kiều Anh) trong phim. Ảnh: VTV.

Phim có sự tham gia của những tên tuổi giàu kinh nghiệm như NSƯT Hoàng Hải, Mạnh Trường, Kiều Anh, Ngọc Quỳnh, Huyền Lizzie, Việt Anh, Doãn Quốc Đam, Lan Phương...

5. Trở về giữa yêu thương

Trở về giữa yêu thương của đạo diễn Trịnh Lê Phong lên sóng từ ngày 16-12-2020 và kết thúc vào 16-4-2021 trên VTV1.



Trở về giữa yêu thương nằm trong tốp 5 những bộ phim truyền hình Việt Nam được tìm kiếm nhiều nhất 2021. Ảnh: VFC.

Bộ phim xoay quanh câu chuyện về gia đình ông Phương (cố NSND Hoàng Dũng đảm nhận phần 1 và NSND Trung Anh đảm nhận phần 2) - giám đốc của một nhà xuất bản sau khi thôi việc về nhà với những biến cố xoay quanh các con cái của mình.



Vai ông Phương trong phim là vai diễn cuối cùng của NSND Hoàng Dũng. Ảnh: ĐPCC.

Bộ phim quy tụ loạt diễn viên gạo cội, nổi bật trong đó có cố NSND Hoàng Dũng, NSND Trung Anh, NSND Minh Hằng, NSƯT Hoa Thuý, NSƯT Minh Vượng, NSƯT Minh Phương cùng các diễn viên trẻ Việt Hoa và Anh Tuấn...

6. Hãy nói lời yêu

Bộ phim dài 34 tập của đạo diễn Bùi Quốc Việt lên sóng vào ngày 15-4 và kết thúc vào 6-8-2021 trên VTV3.



Hãy nói lời yêu là bộ phim mang đề tài gia đình nhận được sự quan tâm của khán giả. Ảnh: VFC.

Phim xoay quanh những biến cố xảy ra trong gia đình bà Hoài (Nguyệt Hằng)- một gia đình công chức kiểu mẫu nhưng ẩn chứa nhiều rạn nứt. Câu chuyện dần đẩy lên nhiều hỗn loạn và bi kịch kể từ khi ông Tín (NSND Trọng Trinh) chồng bà Hoài bị phát hiện ngoại tình.



Gia đình bà Hoài (Nguyệt Hằng) là trung tâm chính của bộ phim. Ảnh: ĐPCC.

Phim đánh dấu sự trở lại của diễn viên Nguyệt Hằng cùng các diễn viên quen thuộc như NSND Trọng Trinh, Quỳnh Kool, Công Dương, Quang Anh, Bảo Hân, Anh Vũ….

7. Mùa hoa tìm lại

Phim do Vũ Minh Trí làm đạo diễn, lên sóng ngày 25-5 và kết thúc vào 27-7-2021 trên VTV3.



Phim Mùa hoa tìm lại mang đậm văn hoas làng quê Bắc Bộ. Ảnh: VFC.

Phim xoay quanh nhân vật Mỹ Lệ (Thanh Hương) - làng ra đi khi còn là cô gái trẻ ngây thơ - nay trở về quê cũ sau 10 năm, đã trải qua nhiều biến cố, nỗ lực không ngừng để có cuộc sống yên bình bên bà và những người mình thương yêu.



Vai diễn Mỹ Lệ của diễn viên Thanh Hương đã gặp nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Ảnh: FBNV.

Ngoài Thanh Hương, phim còn có sự góp mặt của các diễn viên quen thuộc như NSƯT Đức Khuê, NSUT Phú Thăng, Hương Giang, Duy Hưng, Mạnh Hưng, Duy Khoa

8. Thương con cá rô đồng

Phim 40 tập do Hoàng Tuấn Cường làm đạo diễn. Phim lên sóng vào ngày 2-5 và kết thúc 18-9-2021 trên VT3.



Phim "Thương con cá rô đồng" mang đậm chất miền quê Nam Bộ. Ảnh: VTV.

Thương con cá rô đồng gây xúc động cho khán giả khi kể câu chuyện về sự hy sinh tình riêng của người chị hai Thương (Lê Phương) để lo lắng cho những người em của mình là Nhớ (Huỳnh Như Đan), Thiệt (Quốc Huy), Lắm (Quang Thái), Lành (Hoàng Yến).



Lê Phương vai chị hai Thương trong phim Thương con cá rô đồng. Ảnh:ĐPCC

Ngoài dàn diễn viên chính, phim còn có sự tham gia của NSƯT Phi Điểu, NSƯT Hạnh Thúy, Thanh Thức, Đình Hiếu, Hoàng Trinh, Tuấn Anh , Thành Được, Ngân Quỳnh

9. 11 tháng 5 ngày

Bộ phim do do Lê Đỗ Ngọc Linh và Nguyễn Đức Hiếu làm đạo diễn. Phim lên sóng ngày 28-7 và kết thúc vào 10-11-2021 trên kênh VTV3.



Phim "11 tháng 5 ngày" khiến giới trẻ phát sốt bởi mang đậm chất trẻ trung, hài hước. Ảnh: VTV.

Phim kể về hành trình hoàn thiện tính cách của cô tiểu thư Nhi (Khả Ngân) đỏng đảnh, khó ưa.

Dù câu chuyện kể chưa hoàn thiện lắm nhưng với những cảnh quay đẹp, âm nhạc hay, diễn viên trẻ trung, xinh đẹp đã giúp cho bộ phim nhận được nhiều lời khen ngợi.



Vai diễn Tuệ Nhi đánh dấu lần đầu tiên "Bắc tiến" của Khả Ngân. Ảnh: ĐPCC.

Phim với sự góp mặt của NSND Mạnh Cường, NSUT Quang Thắng, Khả Ngân, Thanh Sơn, Hà Trung Lương Thanh NSND Ngọc Lan, Vân Dung…

10. Ngày mai bình yên

Bộ phim do NSƯT Vũ Trường Khoa và NSƯT Hoàng Tích Thiện làm đạo diễn. Phim lên sóng từ 12-8 và kết thúc vào 8-10-2021.



"Ngày mai bình yên" gắn liền với bối cảnh xã hội trong những ngày dịch bệnh COVID-19. Ảnh: VTV.

Phim xoay quanh câu chuyện gia đình ông Phát (NSND Trung Hiếu) trong đại dịch COVID-19.

Dịch bệnh đã khiến ông đối mặt với những biến cố về công việc, gia đình làm mọi niềm tin trước đây bị sụp đổ và nhận ra mình không hề làm một người chồng tuyệt vời, người cha hoàn hảo như ông vẫn tưởng.



Dàn diễn viên trong phim "Ngày mai bình yên". Ảnh: ĐPCC.

Phim với sự góp mặt của NSND Trung Hiếu, Thuý Hà, Tố Uyên, Kiều My, NSND Quốc Trị, NSƯT Kiều Anh, NSƯT Phùng Tiến, NSND Lan Hương …