Chiều 3-8, bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, cho biết Hội đồng thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh đang khẩn trương hoàn thành công tác coi thi đợt 2.

Tính đến sáng ngày 2-8, tỉnh có 3.152 trong số 4.922 thí sinh đủ điều kiện dự thi đợt 2 xin xét đặc cách tốt nghiệp, còn lại 1.770 em muốn tham gia thi.

Để bảo đảm quyền lợi của thí sinh, Ban Chỉ đạo thi tỉnh An Giang sẽ tổ chức cho các em này thi tại 11 điểm thi thuộc 4 huyện, thành phố.

Mỗi phòng thi chỉ bố trí 12 thí sinh để đảm bảo giãn cách. Có 3 thí sinh ở tỉnh bạn gửi đến dự thi được bố trí vào điểm thi THPT Trần Văn Thành (huyện Châu Phú).

“Các thí sinh ngoài tỉnh phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trước khi vào tỉnh An Giang. Điểm thi sẽ bố trí các thí sinh này vào phòng thi dự phòng và test nhanh cho các em vào sáng 6-8. Hầu hết cán bộ coi thi đều đã được tiêm ngừa vaccine COVID-19.

Trong hôm nay và ngày mai chúng tôi sẽ tổ chức xét nghiệm cho tất cả cán bộ tham gia công tác thi. Với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo, tỉnh An Giang sẽ tổ chức kỳ thi nghiêm túc, đúng quy chế và đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh” - Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang thông tin.