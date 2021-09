Tạm dừng học online hoặc giảm 50% học phí

Trao đổi với PLO, một phụ huynh ở trường Tiểu học Nguyễn Văn Bá, TP Thủ Đức cho hay với mức học phí của chương trình hiện tại, không phù hợp với việc học trực tuyến. Vì thế, phụ huynh kiến nghị tạm dừng học online đối với chương trình này. Tuy nhiên, việc tạm ngưng sẽ phần nào gây khó khăn cho Công ty Cổ phần Quản lý giáo dục và đầu tư EMG (EMG). Do đó, nếu tiếp tục học online, phụ huynh đề xuất gia tăng chất lượng bằng việc giảm sĩ số học sinh/lớp. Nếu không, công ty phải giảm 50% học phí cho phụ huynh. Bởi thực tế, khi học online, chi phí của công ty đã giảm xuống so với trước. Nếu không đáp ứng yêu cầu trên, phụ huynh sẽ chuyển ra khỏi lớp tích hợp. Tuy nhiên, do đa phần học trái tuyến nên phụ huynh lo sợ nhà trường khó giải quyết.

Tương tự, một phụ huynh tại trường Tiểu học Bông Sao, quận 8 bày tỏ, mức học phí của chương trình tiếng Anh tích hợp do EMG đưa ra không phù hợp với tình hình hiện nay và với cách học trực tuyến. Vì thế, phụ huynh mong muốn EMG hiểu cho phụ huynh và sẽ điều chỉnh mức học phí hợp lý.



Một tiết học trực tuyến trong chương trình tiếng Anh tích hợp. Ảnh: KB

Đồng quan điểm, một phụ huynh có con học trường Tiểu học ở quận 8 mong muốn EMG sẽ giảm học phí hoặc chia nhỏ lớp để học nhằm đảm bảo chất lượng. Nếu không, phụ huynh kiến nghị tạm dừng học online chương trình này, bao giờ học trực tiếp thì tiếp tục triển khai.

Những vấn đề phụ huynh nêu trên cũng là tâm tư, nguyện vọng của rất nhiều phụ huynh khi làm đơn kiến nghị gửi đến PLO. Theo đó, đa số phụ huynh đều thống nhất kiến nghị tạm dừng học online môn tiếng Anh tích hợp đến khi đi học trực tiếp. Còn nếu không tạm dừng học online thì giảm 50% học phí để phù hợp giữa chất lượng dịch vụ và phí dịch vụ. Họ mong muốn có một buổi đối thoại giữa phụ huynh và phía đơn vị tổ chức.

Tạm ngưng chương trình là không phù hợp

Liên quan đến vấn đề trên, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết chương trình tiếng Ảnh tích hợp được triển khai theo Đề án “Dạy và học các môn toán, khoa học và tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam” đã được UBND TP phê duyệt từ 2014.

Chương trình này được triển khai song song với chương trình giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT. Do đó, những nội dung trùng lắp giữa chương trình phổ thông hiện hành và chương trình tiếng Anh tích hợp (chủ yếu các môn toán và khoa học) sẽ được dạy bằng tiếng Anh. Vì thế, kiến nghị của phụ huynh về việc tạm dừng chương trình đến khi các em đi học tập trung là không phù hợp.

Về mức học phí, Sở GD&ĐT đã có hướng dẫn về mức thu học phí nhằm giảm áp lực cho phụ huynh. Phía đơn vị triển khai đã quyết định giảm số tiết học với giáo viên nước ngoài (từ 8 tiết/tuần xuống còn 6 tiết) nhưng không giảm nội dung học tập. Bên cạnh đó, học sinh có 2 tiết/tuần học với học vụ Việt Nam để củng cố lại kiến thức. Vì thế, dù thời lượng học với giáo viên nước ngoài giảm nhưng tiến độ học không chậm lạị, vẫn đảm bảo chương trình.

Trước lo lắng của một số phụ huynh về việc nếu con không theo học chương trình sẽ khó giải quyết việc chuyển lớp do học trái tuyến, lãnh đạo Sở GD&ĐT khẳng định sẽ giải quyết mọi nguyện vọng của phụ huynh.

"Sở GD&ĐT rất chia sẻ với những khó khăn mà phụ huynh gặp phải. Sở GD&ĐT đã chỉ đạo nhà trường làm việc với từng phụ huynh về nguyện vọng học chương trình tích hợp. Nếu phụ huynh nào không có nhu cầu cho con theo học chương trình này nữa, nhà trường sẽ bố trí học theo chương trình phổ thông và vẫn đảm bảo chất lượng.

Hiện nay, đối với các lớp theo chương trình tiếng Anh tích hợp, sĩ số tối đa là 35 học sinh/lớp nhưng không quy định tối thiểu. Trường hợp phụ huynh không có nhu cầu tiếp tục tham gia tiếng Anh tích hợp sẽ khiến sĩ số lớp bị giảm xuống. Trong giới hạn từ 25 đến 35, chương trình vẫn triển khai bình thường. Tuy nhiên, nếu sĩ số lớp học dưới 20 học sinh, bên EMG sẽ phải báo cáo về Sở để làm việc với các bên liên quan tìm giải pháp tháo gỡ", ông Hiếu khẳng định.