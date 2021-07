Chiều 1-7, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đã chủ trì buổi họp báo cung cấp thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2020-2021.

Tại buổi họp báo, ông Dương Anh Đức cho biết việc tổ chức kỳ thi THPT năm học 2020-2021 là công tác hằng năm của Bộ GD&ĐT và các địa phương. Đây là kỳ thi quan trọng, vì kết quả của kỳ thi này là tiêu chí để các trường đại học xem xét thực hiện tuyển sinh đầu vào trên toàn quốc.

Năm nay, TP.HCM đang gặp một số khó khăn do dịch bệnh COVID, vì vậy kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT là vấn đề mà lãnh đạo TP đã cân nhắc suốt thời gian qua.

Hôm nay, chuẩn bị xét nghiệm COVID-19 cho thí sinh

Ông Dương Anh Đức cho biết TP đã đánh giá tình hình dịch, phân tích nhu cầu và nguyện vọng của phụ huynh, học sinh thuộc đối tượng thi THPT năm 2021. “Sau khi cân nhắc tất cả khía cạnh, đặt vấn đề an toàn cho người dân, cho các em học sinh, đảm bảo quyền lựa chọn của các em, cân nhắc các diễn biến hiện có của tình hình dịch bệnh tại Việt Nam, TP.HCM thống nhất thực hiện phương án 1 do Sở GD&ĐT trình trước đó” - ông Đức khẳng định.

Theo đó, các thí sinh (TS) sẽ tham dự kỳ thi trong đợt 1 từ ngày 6 đến 8-7 như các TS khác trên toàn quốc. Đối tượng dự thi đợt này nằm trong 89.275 TS đăng ký dự thi của toàn TP nhưng không phải là người trong các khu phong tỏa; cách ly xã hội; không thuộc dạng F0, F1, F2, F3 theo phân loại y tế và có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Còn đợt 2 sẽ được tổ chức cho các TS bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 không thể dự thi đợt 1 và thực hiện theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT.

“Điều quan trọng là sẽ tổ chức kỳ thi sao cho đảm bảo an toàn để tất cả mọi người an tâm. Do đó, TP đã xây dựng kế hoạch chi tiết, chuẩn bị tốt nhất để TP có kỳ thi tốt nhất” - ông Đức nói.

Về phương án lấy mẫu xét nghiệm cho TS tham dự kỳ thi, ông Đức cho biết sẽ chuẩn bị các khâu vào ngày 2-7 và tổ chức thực hiện vào ngày 3-7 tại 155 điểm lấy mẫu tương ứng với 155 điểm thi. Ngành y tế chủ trì, phối hợp với ngành giáo dục và các địa phương thực hiện.

Các TS nếu không tham dự đợt lấy mẫu thì coi như không được tham dự kỳ thi đợt 1 mà sẽ có cơ hội thi đợt 2. “Việc xét nghiệm trước khi vào phòng thi là bắt buộc nếu muốn tham gia đợt thi này” - ông Đức nhấn mạnh. Ông Đức yêu cầu các ngành tổ chức liên lạc với các TS về thời gian, địa điểm lấy mẫu, giúp các em có tinh thần thoải mái, sức khỏe tốt nhất để lấy mẫu và tham gia kỳ thi.



Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch TP.HCM, trả lời báo chí tại buổi họp báo. Ảnh: TTBC

Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và TS tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vào ngày 3-7 bằng phương pháp lấy mẫu gộp 10, gộp 15. Số lượng mẫu là 17.052 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 89.275 TS.

Chấp nhận kết quả xét nghiệm COVID-19 ở tỉnh

Tại buổi họp báo, PV Pháp Luật TP.HCM đã đặt câu hỏi về phương án của TP.HCM đối với 4.700 TS ở các tỉnh khác theo học tại TP để các em được đảm bảo tham gia kỳ thi.

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết TP sẽ liên lạc và có phương án đảm bảo quyền lợi cho các em.

Ông Hiếu khẳng định nếu các em không có điều kiện xét nghiệm tại TP.HCM vào ngày 3-7 thì có thể xét nghiệm tại địa phương và mang giấy xét nghiệm âm tính đến điểm thi vào ngày 6-7 để làm thủ tục dự thi.

“TS có thể xin xét nghiệm ở tỉnh và có xác nhận âm tính của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) của các tỉnh thì TP.HCM cũng chấp nhận cho thi” - ông Hiếu nói.

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức nhấn mạnh: TP tạo điều kiện và tôn trọng quyền của các TS, kể cả TS ở tỉnh. Các TS có quyền chọn tham gia thi đợt 1 hay đợt 2 và tất cả những em không thi đợt 1 sẽ được đảm bảo điều kiện để thi đợt 2.

Ông Đức cho biết: TP cũng khuyến khích các em lấy mẫu xét nghiệm ở CDC của tỉnh và mang giấy chứng nhận lên TP.HCM để tham dự kỳ thi. Đặc biệt, mẫu xét nghiệm đó phải được thực hiện từ ngày 3-7 trở đi, tức là gần với ngày thi.

TP.HCM cũng có giải pháp cho các em được đảm bảo nơi ăn chốn ở tại trường hoặc ký túc xá. Kế hoạch cụ thể sẽ được Sở GD&ĐT đưa ra trong vài ngày tới. Thành đoàn TP cũng có chương trình “Tiếp sức đến trường”, hỗ trợ những điều kiện tốt nhất để tất cả TS tham dự kỳ thi.

Nếu phát hiện thí sinh sốt sẽ chuyển về phòng thi riêng Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết qua xét nghiệm, chỉ những TS không liên quan ca bệnh mới được phép vào phòng thi. Trước khi vào phòng, các em sẽ được đo thân nhiệt, nếu có nghi ngờ thì bố trí vào phòng thi riêng. Hiện mỗi điểm thi sẽ có ít nhất hai phòng thi dự phòng bố trí cho TS có thân nhiệt cao. Mỗi quận, huyện có 1-3 điểm thi dự phòng. Về vấn đề này, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) Phan Thanh Tâm cho biết: Trường hợp ngay tại điểm thi, phát hiện TS có triệu chứng nghi ngờ như đo thân nhiệt bất thường, có triệu chứng hô hấp sẽ đưa ngay vào phòng cách ly tạm thời và tiếp tục xử lý các bước tiếp theo.