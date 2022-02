TP.HCM có 1.360 trường mầm non, 1.800 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục với hơn 355.000 em theo học. Riêng với tiểu học, TP có 510 trường với hơn 674.000 HS. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, toàn TP có 20 trường và 79 nhóm lớp mầm non ngoài công lập phải giải thể. Toàn ngành cũng có hơn 12.000 cán bộ, giáo viên mất việc, trong đó có hơn 10.000 người là của bậc học mầm non.