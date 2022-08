Giúp thanh niên 20 tuổi lưu lạc 10 năm ở Trung Quốc trở về quê nhà

Chiều 4-8, thanh niên Vi Văn Liểu (20 tuổi) đã được công an đón, đưa về quê nhà sau 10 năm lưu lạc ở Trung Quốc. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố đã mất, mẹ đi làm ăn xa, anh Liểu về sống với bà nội là Lộc Thị Lương (60 tuổi, ở bản Lở, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An).

Trước đó, trưa hôm qua (3-8), Công an huyện Mai Châu (Hòa Bình) tiếp nhận một thanh niên, không có giấy tờ tùy thân, từ Trung Quốc trở về. Qua thăm hỏi, người này cho biết, đã lưu lạc 10 năm ở Trung Quốc, nay chỉ nhớ tên Vi Văn Liểu (SN 2022), dân tộc Thái và chỉ nhớ ở Bản Lở, không nhớ xã, huyện, tỉnh.

Công an đã đăng hình ảnh và những thông tin trên lên mạng xã hội để tìm người thân cho thanh niên Liểu. Sau đó, nhiều người chia sẻ hình ảnh, thông tin, chung sức cùng mong tìm kiếm được người thân cho anh Liểu.

Cán bộ công an huyện Mai Châu đã thu thập thông tin, xác định được anh Liểu quê ở ở bản Lở, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An. Từ đó, Công an huyện Mai Châu đã liên lạc, kết nối được với bà Lương (bà nội của anh Liểu). Hai bà cháu nhận ra nhau.

Sau khi làm các thủ tục cần thiết, sáng 4-8, Công an huyện Mai Châu đã mua vé xe khách cho anh Liểu trở về Nghệ An. Công an huyện Tương Dương đã ra bến xe ở Nghệ An đón, đưa anh Liểu về quê nhà.

Về đến quê, anh Liểu ôm chầm lấy người thân, mừng mừng tủi tủi, cùng khóc.

Ông Lộc Văn Nhâm (ông cậu của Liểu) cho biết: “Bố của Liểu mất khi cháu đang nhỏ, rồi mẹ đi nơi khác ở, cháu nương tựa vào ông bà, nội. Năm 2012, khi ông bà, nội và mọi người lên rẫy trở về nhà thì ai đó đã đưa Liểu đi rồi “mất tích”. Hai năm sau, gia đình mới có thông tin Liểu đang sống ở Trung Quốc. Thời qua, vì ông nội của cháu đã mất, bà có hoàn cảnh khó khăn, chỉ biết chờ mong Liễu sớm trở về”.

Một cán bộ công an cho biết: Anh Liểu đã về nhà sống với bà. Khi về đến quê nhà, anh Liễu nói tiếng Việt bình thường. Thời gian qua, anh Liễu không phải biệt tăm biệt tích mà có liên lạc về nhà. Cơ quan công an chưa thể kết luận được anh Liểu có phải là nạn nhân bị bán sang Trung Quốc hay không, vì anh Liểu chưa khai báo rõ. Công an chưa thể khẳng định được có yếu tố tội phạm mua bán người hay không và đang tiếp tục xác minh.