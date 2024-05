Chung kết U-23 châu Á: Nhật Bản - Uzbekistan (22 giờ 30): Go Oiwa hay Go out? 03/05/2024 11:45

22 giờ 30 ngày 3-5, giải U-23 châu Á khép lại với trận chung kết trong mơ giữa Uzbekistan và Nhật Bản trên sân Jassim Bin Hamad. Tên của HLV U-23 Nhật Bản Go Oiwa đang được “giật” làm tít cho cuộc chạm trán này của một số tờ báo điện tử.

Họ giật tít đùa vui: "Go Oiwa, Go out hay Go In?", ý muốn nói đội trẻ Nhật đăng quang hay là thua đối thủ. Về trận đấu này, thầy trò HLV Timur Kapadze của Uzbekistan sẽ có tâm lý thoải mái hơn. Việc Uzbekistan giành vé đi Olympic Paris là một mục tiêu đã hoàn tất, bây giờ họ chỉ việc thăng hoa và lên ngôi châu Á mà thôi.

HLV Go Oiwa lại tìm cách khen đối thủ Uzbekistan. Ảnh: AFC

Trong khi đó với U-23 Nhật Bản, với HLV Go Oiwa thì chưa hoàn thành mục tiêu. Sau trận bán kết thắng Iraq, HLV Go Oiwa đã nói rõ: “Nhiệm vụ của chúng tôi chưa hoàn tất, chúng tôi còn phải vô địch châu Á”. Như vậy là đã rõ, việc đội trẻ Nhật Bản có vé đi Olympic là điều hiển nhiên rồi, như cách mặc định của HLV Hwang Sun-hong của Hàn Quốc trước khi vào giải. Song Hàn Quốc thì thua sốc trước Indonesia ở tứ kết, còn Nhật Bản đã có chắc chiếc vé đi Olympic trong tay rồi.

Điều quan trọng nhất, đây là một trận chung kết trong mơ và có thể nói là cuộc so đọ của hai trường phái bóng đá, rất thú vị. Uzbekistan tuy là một đội bóng Trung Á, nhưng lối chơi, tư, duy, tinh thần thi đấu và cách thể hiện của một đội bóng châu Âu. Tinh thần thi đấu của Uzbekistan cực cao, tôn trọng đối thủ, chơi rất chắc chắn, không hoa mỹ, vững chãi trong phòng ngự và khoa học trong tấn công.

Trong khi đó bóng đá Nhật Bản có truyền thống là tinh thần chiến binh Samurai. Lối chơi của U-23 Nhật Bản là kiểu Tiki Taka phiên bản Nhật Bản vốn từng làm nhiều đội châu Á như bị cuốn vào “vòng xoáy vòi rồng”. Cầu thủ Nhật Bản có sức mạnh, sức bền đáng nể lại có lối chơi Taki Taka rất khó chịu.

Nhưng Uzbekistan lại là một tập thể cũng dày dạn kinh nghiệm chinh chiến. Về mặt con người không bên nào hơn bên nào, điểm mạnh nhất mà cả hai đội đều sở hữu, đó là tinh thần đồng đội cao, cấu trúc vận hành khó phá vỡ.

Theo HLV Go Oiwa dù thắng Iraq 2-0 nhưng Nhật Bản phung phí nhiều cơ hội.

HLV Timur Kapadze của Uzbekistan đã hoàn tất chỉ tiêu là đội góp mặt ở Olympic Paris. Phát biểu trước trận đấu, HLV Kapadze nói: “Chúng tôi tiếp tục có một trận đấu gay go nữa. Dù thế nào thì Uzbekistan cũng sẽ thể hiện như kế hoạch đề ra của mình, chúng tôi sẽ thắng đối thủ bằng chính kế hoạch mình đã soạn ra. Chúng tôi biết rõ về Nhật Bản và ngược lại. Ai thực thi đấu pháp tốt hơn, kẻ đó chiến thắng”.

Còn Nhật Bản thì có quan điểm, tấm vé Olympic là điều hiển nhiên, phải vô địch châu Á mới hoàn thành mục tiêu. HLV Go Oiwa nói một câu như muốn thầm “khen” đối thủ, còn khen vì mục đích gì thì chỉ có ông Go Oiwa mới biết, ông Go Oiwa nói: “Chúng tôi cố gắng là đội đầu tiên chọc thủng mành lưới Uzbekistan”.

Thật độc đáo, hành trình vào đến trận chung kết, thủ môn Nematov vẫn giữ nguyên vẹn mành lưới, chưa có một chân sút nào chọc thủng lưới được Uzbekistan qua ba trận vòng bảng, trận tứ kết và bán kết. Nay người Nhật đang cố gắng chấm dứt kỷ lục ấn tượng này của Uzbekistan.

Hành trình vào chung kết, Uzbekistan (trắng) vẫn chưa thủng lưới bàn nào. Ảnh: Getty

Người Nhật thì hay bằng cách này hay cách khác, họ “đẩy đối thủ lên cao” và tiếp đó là đốn hạ. Ông Gon Oiwa cho rằng ở trận thắng Iraq, Nhật Bản phung phí nhiều cơ hội, nhưng trận chung kết này họ phải cải thiện, phung phí nữa là trả giá.

Dự đoán Uzbekistan thắng Nhật một bàn cách biệt sau 90 phút.