Greenwood nên rời MU đến CLB cho anh số tiền thay đổi cuộc đời 17/04/2024 11:24

Tương lai của Mason Greenwood vẫn chưa được quyết định và việc ở lại Getafe hoặc Manchester United khó có thể xảy ra. Cựu HLV đội tuyển Anh Fabio Capello tin rằng tiền đạo người Anh này nên gia nhập Juventus vào mùa hè năm nay, 5 năm sau khi gã khổng lồ bóng đá Serie A này đề nghị cho Greenwood một số tiền lớn để rời Manchester United, tờ Mirror (Anh) thông tin hôm nay 17-4.

Mason Greenwood đến Getafe mùa này dưới dạng cho mượn sau khi MU kết thúc cuộc điều tra nội bộ, với việc Greenwood và MU đồng ý rằng cầu thủ 22 tuổi người Anh sẽ tiếp tục sự nghiệp của mình khi rời Old Trafford.

Mason Greenwood bị buộc tội cố ý hãm hiếp, hành hung bạn gái nhưng Cơ quan Công tố Crown (Anh) sau đó đã bãi bỏ mọi cáo buộc chống lại tiền đạo này, sau khi các nhân chứng chủ chốt rút lui và tài liệu mới được đưa ra ánh sáng.

HLV lừng danh Fabio Capello khuyên Mason Greenwood gia nhập Juventus. ẢNH: GETTY

HLV người Ý từng dẫn dắt tuyển Anh Fabio Capello nói thêm với tờ Gazzetta dello Sport (Ý): “Tôi đã nghe nói về Mason Greenwood, một tài năng của Manchester United, người bị ảnh hưởng bởi các vấn đề cá nhân, nhưng dường như đã tái sinh ở Getafe.

Không có nghi ngờ gì về phẩm chất của Mason Greenwood. Riccardo Calafiori trông cũng rất thú vị, nhưng tôi đã quen với việc thấy một Juventus giữ những cầu thủ giỏi nhất của họ. Tôi sẽ không bán Bremer, Federico Chiesa hay Dusan Vlahovic. Tôi sẽ chỉ bổ sung những cầu thủ chất lượng. Tôi thực sự thích Lewis Ferguson của Bologna và chấn thương của anh ấy thật đáng xấu hổ”.

Trở lại năm 2020, Mason Greenwood đã lọt vào tầm ngắm của Juventus, theo tờ The Athletic (Anh), nhà vô địch Champions League 1996 đã cân nhắc việc trả giá để có được sự phục vụ của Greenwood vào thời điểm đó.

Greenwood đang hồi sinh sự nghiệp tại Getafe. ẢNH: GETTY

Phát biểu trên podcast Talk of the Devils, Andy Mitten tuyên bố rằng vào năm 2019, Juventus chuẩn bị cung cấp cho Mason Greenwood một số tiền có thể thay đổi cuộc đời. Cuối cùng, Manchester United đã thuyết phục được Mason Greenwood ở lại Old Trafford, khi cầu thủ trẻ này ký một hợp đồng mới có thời hạn 4 năm trong cùng năm.

Mason Greenwood nói vào năm 2019: “Lớn lên với tư cách là một người hâm mộ Manchester United, được chơi cho đội một là một giấc mơ trở thành hiện thực với tôi. Tôi biết rằng, khi tôi chơi cho câu lạc bộ này, tôi đại diện cho toàn bộ học viện và tôi muốn đáp lại niềm tin mà các huấn luyện viên bằng những màn trình diễn của tôi trên sân. Tôi luôn học hỏi từ huấn luyện viên, các nhân viên và tôi biết rằng đây là câu lạc bộ hoàn hảo để giúp tôi phát huy hết tiềm năng của mình”.