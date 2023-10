Haaland dính vào cuộc đụng độ dữ dội, Pep Guardiola không muốn nói tới

Đêm qua và rạng sáng nay (9-10), trận cầu tâm điểm vòng 8 Premier League kết thúc với chiến thắng 1-0 của Arsenal trước ĐKVĐ Manchester City trên sân nhà Emirates với pha lập công duy nhất của tiền đạo Gabriel Martinelli ở phút 87.

Bộ phim về Beckham truyền cảm hứng cho màn ngược dòng của MU trước Brentford (PLO)- Bộ phim tài liệu về David Beckham đã truyền cảm hứng cho màn lội ngược dòng kịch tính của Manchester United trước Brentford.

Trong cả trận đấu, tiền đạo số 1 của Man City là Erling Haaland "mất hút" ở trên sân và không tung ra nổi pha dứt điểm chính xác nào. Nhưng sau trận đấu, tiền đạo người Na Uy cùng với Kyle Walker là tâm điểm của sự chú ý sau màn đụng độ dữ dội với trợ lý HLV Nicolas Jover của Arsenal.

Trong quá trình hai đội tiến vào đường hầm rời sân, Kyle Walker đã to tiếng và phản ứng với Nicolas Jover, Erling Haaland lập tức lao vào “tham gia cuộc chiến”. Haaland sau đó kéo Walker rời đi, trước khi nhân viên hai đội và đội ngũ an ninh chen vào giữa can thiệp.

Haaland lao vào cuộc chiến giữa Walker và Jover. ẢNH: DAILY STAR

Nicolas Jover từng làm việc tại Man City trong giai đoạn năm 2019 đến 2021, sau đó ông theo chân HLV Mikel Arteta rời Man City gia nhập đội ngũ huấn luyện tại Arsenal. Nicolas Jover dường như muốn bắt tay Walker sau trận đấu, nhưng trong tâm trạng không vui vì Man City thua trận, hậu vệ người Anh này không muốn làm điều đó.

Cựu hậu vệ của Man City Micah Richards bình luận về tình huống này trên sóng trực tiếp của nhà đài Sky Sports (Anh): “Có vẻ như anh ấy (Jover) muốn bắt tay Kyle Walker và Kyle không thực sự muốn làm vậy.

Chúng ta đang ở trong tháng 10. Nếu chúng ta đang ở vào tháng Ba hoặc tháng Tư, tôi có thể hiểu được sự thất vọng. Họ có thể không mong muốn tới Arsenal và ra về với thất bại, nhưng trận thua này không phải là ngày tận thế”.

Walker có vẻ bực bội vì trận thua của Man City nên không muốn bắt tay Jover. ẢNH: DAILY MAIL, REUTERS

Trong cơn giận dữ bùng lên, người ta thấy Phil Foden của Man City nở nụ cười gượng, sau đó anh bỏ đi vào đường hầm. Trong khi đó, Walker và Haaland cùng các cầu thủ khác cũng rời sân dưới sự hộ tống của lực lượng an ninh nhằm phòng hờ sự cố tái diễn.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Pep Guardiola đã câm lặng không muốn bàn về màn ẩu đả của học trò. Khi được truyền thông hỏi về sự cố đó, HLV Pep Guardiola từ chối nói về chi tiết vụ việc.

Tờ Daily Mail (Anh) mô tả, chiến lược gia người Tây Ban Nha Pep Guardiola lắc đầu rồi cười toe toét nói: “Tôi biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi không muốn nói gì cả. Họ biết điều đó”.

Pep Guardiola cười toe toét từ chối bình luận về sự cố sau trận đấu. ẢNH: SKY SPORTS

Trong khi đó, Arsenal đã cắt chấm dứt chuỗi 12 trận liên tiếp không thắng Man City ở Premier League, đó cũng là chiến thắng đầu tiên của HLV Mikel Arteta trước Man City của Pep Guardiola tại Premier League. Đáng chú ý, 1 tuần trước khi mùa giải mới khởi tranh, Arsenal cũng đánh bại Man City trong trận tranh siêu cúp nước Anh - Community Shield sau loạt sút luân lưu.

Chiến thắng này giúp Arsenal vượt qua Man City trên bảng xếp hạng Premier League. "Pháo thủ thành London" hiện đang đứng thứ hai với 20 điểm, bằng điểm với đội đầu bảng Tottenham nhưng thua hiệu số, còn Man City xếp thứ ba với 18 điểm sau 2 trận thua liên tiếp.

Cái giá Man City phải trả trong trận thua Arsenal (PLO)- HLV Pep Guardiola nói rõ về cái giá mà Manchester City phải trả trong trận thua sít sao trước Arsenal ở vòng 8 Premier League.

PHẠM QUANG