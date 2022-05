“Hoa”- tựa game độc lập thuần Việt giành 3 giải thưởng tại Webby Awards

“Hoa”, tựa game điện tử độc lập định dạng 2D thể loại phiêu lưu, giải đố mang phong cách nhẹ nhàng và thơ mộng vừa bất ngờ giành được các danh hiệu Best Art Direction (Chỉ đạo Nghệ thuật Xuất sắc nhất), Best Music/Sound Design (Thiết kế Âm thanh Xuất sắc nhất), và People’s Voice Best Art Direction (Chỉ đạo Nghệ thuật Xuất sắc nhất do Khán giả Bình chọn) tại Webby Awards 2022.

Ra mắt lần đầu tiên vào tháng 8 năm 2021, “Hoa” do PM Studios và Skrollcat Studio của Việt Nam sản xuất. Tựa game này với hình ảnh dễ thương, mang phong cách hoạt hình của Studio Ghibli, đã làm say mê các game thủ. Nội dung của game xoay quay nhân vật tên Hoa và hành trình về quê hương sau nhiều năm xa cách.

Hoa dùng phép thuật để hồi sinh vùng đất quê hương của cô. Trên hành trình này, Hoa cũng khám phá ra những bí mật về mình. Khung cảnh đẹp được vẽ tay tỉ mỉ, âm nhạc dễ chịu, “Hoa” nhận được nhiều sự ca ngợi và tìm kiếm trải nghiệm từ những người yêu thích các tựa game yên bình.

“Hoa” nhanh chóng nhận được nhiều đánh giá tích cực của các game thủ trong và ngoài nước và lọt vào top những trò chơi hay nhất của Steam năm 2021.

Theo Webby, tiêu chí cho giải thưởng Chỉ đạo Nghệ thuật Xuất sắc nhất là: “Một trò chơi có phong cách hình ảnh và ngôn ngữ riêng biệt và nâng cao trải nghiệm trò chơi tổng thể.” Và cũng không có gì ngạc nhiên khi “Hoa” nhận thêm giải thưởng cho hạng mục âm nhạc và hạng mục được khán giả bình chọn.

Xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1997, lễ trao giải Webby Awards tôn vinh tất cả mọi thứ trên internet từ các ứng dụng, trang web, podcast và cả trò chơi điện tử. Giải thưởng này được trao bởi International Academy of Digital Arts and Sciences (Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Kỹ thuật số Quốc tế) thông qua một ban giám khảo gồm hơn 2.000 chuyên gia và nhà đổi mới trong ngành.