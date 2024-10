Hôm nay, TP.HCM tiếp tục có mưa lớn 21/10/2024 14:24

(PLO)- Trong hai đến ba ngày tới, Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to, mưa tập trung chủ yếu về chiều và tối.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, chiều và đêm ngày 21-10, Nam Bộ có mưa nhiều nơi. Diện và lượng có xu hướng tăng nhẹ so với 24 giờ trước, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Vùng trọng tâm mưa tập trung ở phía bắc miền Đông Nam Bộ.

Cụ thể là phía Bắc các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai và phía Nam TP.HCM. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, triều cường xuống chậm theo triều và vẫn ở mức cao kết hợp với mưa sẽ gây ngập sâu ở khu vực trũng thấp, ven sông, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và các phương tiện tham gia giao thông.

Trong hai đến ba ngày tới, Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to, mưa tập trung chủ yếu về chiều và tối. Từ ngày 23-10 trở đi mưa có xu hướng giảm dần.

Triều cường dâng cao từ sáng sớm ngày 21-10 tại đường 36, phường Linh Đông, TP Thủ Đức. Clip: PHẠM HẢI

Đến sáng ngày 21-10 mực nước tại tuyến đường 36 (phường Linh Đông, TP Thủ Đức) vẫn đang dâng cao, gây ngập nặng cả tuyến đường khoảng 200 m. Chị Đặng Thị Ngọc Hoa (TP Thủ Đức) cho biết, triều cường dâng cao từ khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, nhiều đoạn nước dâng cao khiến chị phải xếp ghế đứng lên để bán hàng. Nước ngập ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai đã đạt đỉnh trong kỳ triều cường rằm tháng chín (âm lịch) và đạt ở mức cao, hiện mực nước đỉnh triều tại các trạm đã xuống chậm.

Đến 7 giờ ngày 21-10, mực nước cao nhất ngày tại một số trạm ở trạm Phú An (sông Sài Gòn trên báo động III 0,4mm).

Triều cường vẫn đạt ở mức cao

Theo dự báo, mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai có khả năng xuống nhanh trong năm ngày tới. Đỉnh triều cao nhất ngày ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động I có khả năng duy trì đến hết ngày 22-10.