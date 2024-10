Hơn 1.000 người diễn tập PCCC tại tòa nhà 12 tầng ở Long An 25/10/2024 21:39

(PLO)- Hơn 1.000 người đã tham gia buổi diễn tập PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại tòa nhà cao 12 tầng ở huyện Bến Lức, Long An.

Ngày 25-10, UBND tỉnh Long An tổ chức diễn tập PCCC và cứu nạn, cứu hộ quy mô cấp Bộ Công an năm 2024 tại tòa nhà A4, Chung cư Ehome Southgate, xã An Thạnh, huyện Bến Lức.