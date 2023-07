Huỳnh Như đeo băng đội trưởng nào tại World Cup 2023?

(PLO)-FIFA vừa giới thiệu tám băng đội trưởng cho 32 đội dự World Cup 2023, đội trưởng Huỳnh Như của Việt Nam sẽ mang băng gửi thông điệp gì đến thế giới?

FIFA vừa giới thiệu tám thể loại băng đội trưởng dành cho 32 đội bóng tề tựu về Úc, New Zealand đá World Cup nữ 2023.

Tám băng đội trưởng mang tám dòng thông điệp khác nhau gửi đến thế giới, trong đó có những thông điệp trung dung, có những thông điệp kêu gọi sự bình đẳng cho giới tính thứ ba, kêu gọi hòa bình, tận hưởng cuộc chơi như “Dừng bạo lực với phụ nữ”, “Đoàn kết vì hòa bình”, “Đoàn kết giúp đỡ những người khó khăn”, “Bóng đá là hữu hải và tận hưởng”, “Chấm dứt bạo lực từ học đường đến gia đình”...

Hồi World Cup 2022 tại Qatar, nhiều đội như Anh, Đức, Wales, Hà Lan, Bỉ, Thụy Sĩ, Đan Mạch đeo băng đội trưởng mang màu “ngũ sắc cầu vồng”, tức cổ vũ cho bình quyền và thế giới công nhận giới tính thứ ba. Tuy nhiên với thế giới Ả Rập, biểu hiện giới tính thứ ba là phạm pháp. Cuối cùng các đội trưởng các đội tuyển kể trên không được mang băng “ngũ sắc cầu vồng” để cổ vũ bình đẳng cho giới tính thứ ba, vì vi phạm luật pháp của nước chủ nhà World Cup là Qatar.

Với World Cup nữ 2023, tám băng đội trưởng của 32 đội tham dự giải cũng sẽ không có màu tổng thể là “ngũ sắc cầu vồng” mà thay vào đó là những thông điệp.

FIFA cũng nói thông điệp rất rõ với tám loại băng đội trưởng này, các đội họp bàn với LĐBĐ quốc gia, với ban huyện và cầu thủ để thống nhất chọn băng đội trưởng của đội mình với thông điệp yêu thích.

Với tuyển Việt Nam nhiều khả năng chọn thông điệp đơn giản và quen thuộc như “Đoàn kết vì hòa bình” (United For Peace), “United For Indigenuos” (Đoàn kết vì người nghèo), “Chấm dứt bạo lực với phụ nữ (Ending Violence Against Women).

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino cho biết, tám thể loại băng đội trưởng dành cho 32 đội tại World Cup 2023 có sự nhất trí cao từ các LĐBĐ quốc gia có đội tham dự World Cup này.

Điều đáng nói là mỗi đội không giới hạn chọn thông điệp trong số tám thông điệp của tám băng đội trưởng kể trên.

